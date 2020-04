Frivilligcenter Helsinge klar med telefonrådgivning

Stadig brug for hjælp "Vi ved, at folk stadig har brug for hjælp, også selv om vi ikke kan mødes fysisk, og derfor er telefonrådgivning en god mulighed for at hjælpe, hvor det er muligt," skriver Frivilligcenter Helsinge i en pressemeddelelse.

"Det kan for eksempel dreje sig om, hvordan man søger om at få henstand på gæld, man kan have brug for hjælp til at lægge et nyt budget, man kan være ramt af ledighed eller har brug for hjælp til at søge om økonomisk støtte i kommunen. Det er ikke sikkert, at det kan klares over telefonen, men i det omfang, det er muligt, tilbyder vi at hjælpe, så godt vi kan," lover frivilligcenteret i pressemeddelelsen.