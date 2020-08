Frivillig med ferme fingre søges

"Syntes du også, at det giver mening at reparere i stedet for at smide ud? Har du hænderne skruet rigtigt på? Vil du være medlem af et godt og hjælpsomt team og bruge fire til fem timer én gang om måneden som frivillig "fixer", hvor vi - der har snilde og håndelag - tilbyder at hjælpe andre borgerne med at reparere og fixe deres defekte ting gratis," skriver Repair Café i en pressemeddelelse og fortsætter: