Frit lejde på bibliotekerne

Som følge af regeringens beslutning om at hjemsende alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, lukker bibliotekerne i Gribskov indtil tidligst den 29. marts.

Det er altså hverken muligt at låne eller aflevere de bøger, som man allerede har lånt, da dørene til bibliotekerne vil være låst. Men det betyder ikke, at man skal være bange for gebyrer på grund af for sen aflevering.

"Indtil vi åbner igen, fritager vi alle lånere for gebyrer. Vi har også slået udsendelsen af notifikationer fra, så I ikke modtager beskeder fra os," skriver Gribskov Biblioteker i en pressemeddelelse.

14 dage efter, bibliotekerne åbner igen, er der også frit lejde til at aflevere bøger og andre materialer uden at få en bøde. Efter de to uger vil man få en bøde som vanligt.

Reserveringer vil kunne hentes fem dage efter, at bibliotekerne åbner igen, selvom de udløber i den periode, bibliotekerne holder lukket.

Det er stadig muligt at kontakte bibliotekerne per telefon 7249 6006 mellem klokken 10 og 14 eller via mail på biblioteket@gribskov.dk.