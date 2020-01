Fra øjebæ til eventplads

Med taler og høj sol fik Helsinge i fredags en helt ny eventplads midt i byen.

Det er den tidligere Suberbest-grund klos op ad gågaden, som nu står klar – til daglig som parkeringsplads, men pladsen kan spærres af til koncerter, markedsdage eller loppemarkeder.

Udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov), Udvikling, by og land, er glad for den nye plads og understreger, at det er en del af udviklingen af Helsinge:

”Det er en fantastisk plads, vi har fået her. Vi samler og byfortætter i disse år, og der er mere på vej. Vi arbejder løbende på at forskønne bymidten og gøre den endnu mere attraktiv at komme i. En vigtig del af oplevelsen er ankomsten, hvor man skal føle sig velkommen, og derfor har vi nu skabt et område, som åbner byen og samtidig giver mulighed for events som koncerter, markedsdage og loppemarkeder,” siger Pernille Søndergaard.

Tidligere ejede KFI Erhvervsdrivende Fond grunden, hvor Superbest lå. Men efter et mageskifte med kommunen har de to parter byttet jord, så kommunen nu ejer Superbest-grunden, mens KFI ejer området ud til Rådhusvej, hvor den nye Rema 1000-butik er ved at blive opført. Som en del af aftalen har KFI stået for etableringen af den nye plads, der hælder lidt ned mod Rådhusvej.

”Vi kan vist godt være ærlige og sige, at Superbest har været en øjebæ de seneste år, som vi er glade for at slippe af med. Det er dejligt med initiativ til at få nyt lys og ny energi. Det er der brug for i byer som Helsinge. Vi håber, at det nye område kan skabe nyt håb og liv i byen,” sagde direktør Terje List, KFI, ved indvielsen.