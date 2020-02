Fra Rene til René: Navneskift hitter i Gribskov

Altså et skift til et kortere kaldenavn.

Inden for numerologi mener man, at der er en sammenhæng mellem ens navn og ens energibalancer.

"For eksempel ved at Sara nu hedder Sahrah".

"Jeg synes, det er blevet mere fremtrædende, at man tilføjer et navn fra sin slægt".

"Der var et brødrepar, hvor den ene hed Tot – som er et godkendt fornavn. Den anden ville gerne hedde Knold, for de var blevet kaldt Knold og Tot som børn. Han synes, det var meget hyggeligt".

Kommuner med flest navneskift (ift. indbyggertal) Fornavn:

1. Læsø

2. Sorø

3. Ishøj

4. København

5. Gribskov





Efternavn:

1. Læsø

2. Frederikssund

3. Ringsted

4. Faxe

5. Ikast-Brande

6. Næstved

7. Sorø

8. Solrød

9. Nyborg

10. Gribskov







Kilde: Danmarks Statistik

Væk fra -sen

40 procent af dem, der skifter efternavn på landsplan skifter fra et navn med sen-endelse til et navn uden -sen. Her er der flest, der skifter fra at hedde Jensen og Nielsen til i stedet at hedde Møller.

Det er også Leif Dan Hauge Christensens opfattelse, at det er tilfældet i Gribskov, at folk skifter navn fra -sen.

"Jeg tror, at folk gerne vil have et specielt navn, altså noget der er mindre almindeligt. Jeg hedder Christensen, og det er der ikke meget prestige i," siger Leif Dan Hauge Christensen efterfulgt at et lille grin.

Derudover er der også navneskift, der helt af sig selv følger af livets cyklus.

"Efternavne bliver skiftet i forbindelse med vielse og børns efternavne kan fx blive ændret, hvis forældrene bliver skilt og den ene får forældremyndigheden, og så vil de ikke have modpartens navn,"

Der er andre, der ønsker at skifte navn på grund af navnets negative associationer.

"Der var en, der hed Breivik, og det havde han ikke lyst til at hedde længere".