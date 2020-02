I Gribskov var der sidste år 356 nye virksomheder, hvilket er seks procent færre end året før, ifølge Dinero. Foto: Anna Hjortsø

Fra 8. til 15. plads: Færre nye virksomheder i Gribskov

Udvalgsformand ser ikke noget problem i den lavere placering

Ugeposten Gribskov - 24. februar 2020 kl. 13:31 Af Anna Hjortsø

I 2018 var Gribskov i top 10 over kommuner med flest nye virksomheder per indbygger mellem 18 og 64 år. Men i 2019 er Gribskov røget fra en 8. plads ned på en 15. plads med 15,8 nystiftede virksomheder per 1.000 indbygger. Det viser nye tal fra CVR, som regnskabsprogrammet Dinero har behandlet.

Det vil sige, at der er næsten én virksomhed færre per indbygger i 2019 end året før.

"Jeg synes, det er fantastisk flot at være nr. 15. Om man er 8 eller 15 ud af 98 kommuner, mener jeg er inden for en statistisk lille margin. Jeg ser det overhovedet ikke som noget problem. Jeg ser det nærmere som flot, at vi stadig ligger helt deroppe," lyder det fra Morten Ulrik Jørgensen (Nyt Gribskov), der er udvalgsformand for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.

På landsplan var gennemsnittet 14 nystiftede virksomheder per 1.000 indbyggere.

Nye CVR-numre Dineros rangliste over antallet af nye virksomheder i de danske kommuner er blevet lavet ud fra, hvor mange CVR-numre der blev oprettet. Det vil sige, at nye CVR-numre er et udtryk for antallet af nystiftede virksomheder. I Gribskov var der sidste år 356 nye CVR-numre, hvilket er seks procent færre end året før.

"Det er meget nemt at oprette et CVR, og det kan være tilfældigheder, der gør, at der er mange, der gør det. Det er meget mere interessant, når det bliver holdt op mod omsætning, antallet af ansatte og så videre," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Men som udgangspunkt er det vel aldrig godt at ryge længere ned på sådan en liste?

"Det har jeg ingen problemer med, når vi ligger, hvor vi gør".

Det samlede billede I andre nylige, årlige opgørelser, der tager temperaturen på erhvervslivet i de danske kommuner, indtager Gribskov Kommune enten placeringer i den lave ende eller rykker længere ned på ranglisterne.

Når man tager de her undersøgelser med, så er det samlede billede vel, at det går dårligt?

"Nej, det er slet ikke min opfattelse," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Antallet af arbejdspladser i Gribskov Kommune er faldet med 5,5 procent mellem 2008-18, viser en undersøgelse fra VIVE - det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Gribskov blev sidste år nr. 91 ud af 93 i Dansk Industris måling af kommunernes erhvervsklima, og Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed fra 2019 viste, at Gribskov var faldet fra en 19. til en 73. plads.

Men tallene siger noget andet?



"Jeg synes, det er en ualmindelig negativ vinkel. Jeg synes, du skal tale med vores jobcentre om de flotte resultater, vi laver, når vi snakker med virksomhederne. Vi laver masser af indsatser, og folk er meget tilfredse," siger udvalgsformanden.