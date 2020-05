Se billedserie I fem afsnit bringer 'Vilde vidunderlige Danmark' tv-seeren helt tæt på den danske natur. Foto: Foto: DR/Mastiff TV

Fotograf bag Vilde vidunderlige Danmark: 'For mig er det meditativt at sidde i skoven og vente'

Mange af scenerne i DR's store satsning 'Vilde Vidunderlige Danmark' er optaget i Gribskov. ' Jeg havde nogle oplevelser, hvor jeg var helt ekstatisk', siger lokal fotograf, der var en del af projektet i to år

Det er bestemt ikke alle, der kan lide at få besøg. Heller ikke den lille skovmyre. De er meget territorielle og angriber alt, hvad der kommer i nærheden af tuen. Og der skal meget mad til at mætte tuens 800.000 beboere.

Da en kraftig skarnbasse lægger vejen forbi, ser myrene derfor sit snit. En myre tilkalder sine fæller - ikke med lyd, men med duft.

Og med ét angriber de mange myrer den store bille. Skarnbassen er langt større end myrene, og enkeltvis er de billen underlegen. Men når de angriber sammen, kan skarnbassen ikke stille noget op. Skarnbassen ender sine dage som myrefrokost.

Måske kan du genkende den scene. Den var en del af første afsnit i DR's store natursatsning 'Vilde vildunderlige Danmark'. Men vidste du, at den og mange andre scener faktisk er optaget her i Gribskov?

Ikke mange penge Det fortæller David Buchmann. Han er til daglig skolelærer på Ramløse Skole. Men i sin fritid er han naturfotograf. I to år var han en del af DR's naturprogram.

Her sad han endeløse timer i skove i Gribskov og ventede. Ventede på et magisk øjeblik, han kunne dele med tv-seere fra hele landet.

"Det har været rigtig spændende at være en del af projektet. Det har været en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Der er ikke mange penge i naturfoto.

Det er første gang, der er blevet lavet en så storslået serie herhjemme, hvor der har været penge til det. Så det har været fantastisk at få lov til at arbejde med det og gøre det rigtigt og ikke bare kun som et hobbyprojekt for én selv," siger han.

Rådyr og natugler DR havde blandt andre hyret David Buchmann til at filme sortspætter i Tisvilde Hegn - og rådyr, krager og natugler i Gribskov.

"Der er ikke så mange fotografer, der filmer natur i Danmark. De har tilknyttet en masse tv-fotografer, der ikke er så naturmindede, og så har de nogle naturkonsulenter på, der ikke er så video-minded. Der har jeg været en bro mellem dem. De havde brug for nogen, der kendte dyrene og vidste, hvordan man filmer," siger han og fortææller, at DR sendte et manuskript til fotograferne over, hvilke scener, de godt kunne tænke sig. Det var så op til fotograferne at forløse det.

Uendelig ventetid Det har krævet enormt meget forberedelse.

"Med natuglerne ville de gerne have unger. Så der skulle jeg finde forskellige reder, hvor der var størst chance for, at der ville komme unger. Men det er svært at planlægge. Det handler om at være der på det rigtige tidspunkt, og at holde styr på flere forskellige reder, så der er større chance for, at man rammer den."

"Så meget af tiden går bare med at vente. Og når dyrene dukker op, må man håbe, at de gør, som man gerne vil have. På den måde er det en ensom proces med masser af ventetid, mange tidligere morgener og mange flåter og myggestik."

"For mig er det meditativt at sidde i skoven og vente. I starten har man en masse tanker om, hvad der skal ske. Men efterhånden som man har siddet i nogle timer, falder man bare ind i omgivelserne, og så sker der noget mentalt. Så det er mange timer med meditation, og så et øjeblik hvor adreanalinen pumper, og det hele går alt for hurtigt," siger David Buchmann, der nogle dage kom helt høj hjem fra optagelser.

"Jeg havde nogle oplevelser, hvor jeg var helt ekstatisk. Det er desværre ikke kommet med i serien, men jeg filmede sortspætter med hanner, der kæmper om revir - og sortspætter der parrer sig. Det er virkelig sjælden adfærd. Man kommer helt høj hjem over, at det lykkes. Man får indblik i noget unikt. Det giver et ekstra kick, når man filmer til tv. Og så er det en eller anden form for belønning for så mange timers venten."

4.000 timers råmateriale Til Vilde Vidunderlige Danmark har fotografer i alt indsendt 4.000 timers råmateriale. Det er så kogt ned til fem afsnit. For David Buchmann har hele processen dog også handlet om at fange nogle af de scener, han i mange år har gået og drømt om.

"Med naturfoto handler det tit om at blive ved med at prøve. Nogle gange i flere år. For mit eget vedkommende har jeg et et brændende ønske om at fange en adfærd fra et dyr. Det ene år lykkes det måske ikke, det gør det heller ikke det andet. Jeg har for eksempel gået i tyve år og ventet på de helt rigtige billeder af grævligeunger. Det er derfor, de er endt med at bruge tamme dyr til nogle scener. De har været bundet af at have to år. Med mindre man har ufattelig mange fotografer, kan det ikke rigtig lade sig gøre."

David Buchmann håber samtidig, at DR's program kan være med til at gøre endnu flere interesserede i den fantastiske natur, mange af os har lige uden foran døren.

"Det er fedt, at der kommer fokus på naturen. Det er noget, jeg har haft fokus på, siden jeg var 13. Så i 20 år. Og i de år har meget få vist interesse for dansk naturfoto. Det har hjulpet rigtig meget med serien. Folk snakker rent faktisk om sortspætter, om behovet for dødt ved og biodiversitet."

"Så jeg håber, at serien giver en større forståelse af, hvad vi har herhjemme. Og forhåbentlig også et større engagement i at beskytte og bevare, hvad vi har. Vi er vant til at se BBC og tænke på truede arter i andre lande. Men vi tænker ikke rigtig på hasselmus eller truede arter af sommerfugle, som man faktisk kan gøre noget ved, hvis man giver skovene noget plads og tid."

Vilde Vidunderlige Danmark bliver sendt hver søndag kl. 20.