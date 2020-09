Britt Lyndgaard - ny koordinator for Gribskov Familievenner.

Send til din ven. X Artiklen: Forening har hjulpet 70 familier: Ny koordinator ved roret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forening har hjulpet 70 familier: Ny koordinator ved roret

Gribskov Familievenner har de seneste seks år givet pressede børnefamilier en hjælpende hånd. Ny koordinator er nu klar til at tage over

Ugeposten Gribskov - 14. september 2020 kl. 18:17 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man som børnefamilie kommer under ekstraordinært pres i forbindelse med sygdom eller andre store omvæltninger, kan man få en hjælpende hånd hos Gribskov Familievenner. De seneste seks år har foreningen hjulpet 70 familier - og nu er en ny koordinator klar til at fortsætte arbejdet efter Pernille Jellinggaard, der har været primus motor fra starten - men som nu har valgt at videreuddanne sig inden for pædagogik og psykologi.

"Hvis man for eksempel står med to små børn, og den ene forælder er psykisk syg, kan det være svært at stå med ansvaret for de to børn og den syge ægtefælle alene. Så kan en frivillig fra Gribskov Familievenner gå ind og hjælpe med at læse lektier, lave mad eller på anden vis aflaste familien," siger den ny koordinator, Britt Lyndgaard.

Hun bor i Birkerød og har tidligere været med i Frivillige Familievenner gennem Røde Kors, så hun har erfaring med at koble familier og frivillige.

"Og så er der nogle gode tanker heroppe, hvor man også skaber et netværk og arrangerer forskellige oplevelser for familierne. Det er en velfungerende organisation," siger hun.

Hun peger på, at familievennerne udfylder en meningsfuld opgave, da der typisk ikke ville være hjælp at hente andre steder fra for de familier, der får en hjælpende hånd fra en af de frivillige.

"Man ville formentlig ikke kunne få hjælp fra kommunen, og på den måde undgår man at den anden forælder ryger ud over kanten, og børnene må i aflastning," siger Britt Lyndgaard.

Lige nu er 14 frivillige en del af familievennerne i Gribskov. Hvis man selv kunne tænke sig at blive frivillig, er man velkommen til at henvende sig, siger Britt Lyndgaard, der peger på, at man ikke behøver have en særlig faglig baggrund for at blive en del af gruppen.

"Man behøver ikke at have arbejdet inden for pædagogik eller have anden faglig baggrund. Bare man har lyst til at være noget for en familie. De familier, vi har hjulpet, har været meget glade for indsatsen," siger hun.

Under coronanedlukningen har det ikke været muligt at holde gang i foreningens aktiviteter, udover virtuelle møder. Nu er man startet op igen - primært med arrangementer udendørs.

"Vi laver arrangementer i naturen, og den 3. oktober holder vi børnefest i det fri ved Høbjerghytten i Helsinge, hvor man kan blandt andet kan prøve træklatring, gourmet-bålmad og snitteværksted," siger Britt Lyndgaard.

Lige nu søger foreningen en frivillig til en familie. Hvis man gerne vil være frivillig og hjælpe en familie gennem en svær periode, kan man ringe til Britt Lyndgaard på telefonnummer 53 54 42 48. Og har man selv behov for hjælp, kan man ligeledes kontakte koordinatoren på dette nummer. Man kan læse mere om børnefesten og andre aktiviteter på www.familievenner-gribskov.dk.