Foredrag om en klemt kronprins

"Frederik 8. har været klemt, til dels glemt - og måske mest husket for sin akavede død i Hamborg i 1912. Gennem blandt andet familiens egne beretninger og breve sætter Poul Smidt Frederik 8. ind i den tid og de begivenheder, der kom til at farve hans liv som kronprins og konge. Her møder vi manden og mennesket, hans store kongelige familie og dens forhold til hinanden og tidens store danmarkshistoriske begivenheder i de årtier, hvor folkestyret var nyt. "Der er politisk drama," siger Poul Smidt og fortsætter: "selv systemskiftet i 1901 har jeg haft glæde af at arbejde med. Her gik jeg og troede, at Danmark gik gennem en ædel udvikling på demokratiområdet, og så var systemskiftet også studehandel, kvindelist og en affældig konge."," skriver Kulturbroen i en pressemeddelelse.