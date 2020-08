Gåfællesskabet er blevet skudt i gang og har allerede været ude og gå en tur i Græsted. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: For mange inaktive borgere: Gåture skal gå sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

For mange inaktive borgere: Gåture skal gå sammen

Ugeposten Gribskov - 30. august 2020 kl. 10:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste kender det nok. Efter en lang dag vil man bare gerne hjem og ligge i sofaen med benene oppe. Det er i hvert fald hos de færreste, at en løbetur eller et besøg i motionscentret virkelig frister. Men et nyt projekt forsøger at få gøre op med den udfordring.

DGI Nordsjælland, Friluftsrådet og Gribskov Kommune står sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen bag det nye projektet, der bærer titlen 'Gribskov går sammen'.

Selvom formålet er at borgerne her i kommunen ud at bevæge sig, understreger projektleder Jane Sunesen, at det absolut ikke skal ske gennem tvang.

"Det handler ikke om, at man skal gøre noget for andre. Det handler om, at man skal gøre noget for sig selv," siger hun.

Og netop problemet med de inaktive borgere spiller en særdeles stor rolle i Gribskov. I 2017 viste en stor sundhedsundersøgelse blandt andet, at mange borgere i Gribskov var inde i en negativ sundhedsudvikling. Blandt andet var flere blevet storforbrugere af alkohol, flere havde usunde kostvaner, ligesom der var generelle problemer med det fysiske aktivitetsniveau og den mentale sundhed.

Kan tømme hovedet Det er blandt andet den udvikling, det nye projekt forsøger at gøre op med. Jane Sunesen har på egen krop prøvet, hvor stor en forskel motion kan gøre på hele ens velbefindende.

"Jeg havde stress, og her brugte jeg det at gå i skoven til at blive klar i hovedet. Mentalt fandt jeg ud af, at man efter en time i skoven ikke længere spekulerer over, hvad der skal ske i morgen, fordi man alligevel ikke kan gøre noget ved det. Og jeg tænker, at andre må have samme behov for at få tømt hovedet," siger hun.

Tanken bag 'Gribskov går sammen' er, at man mødes i fællesskaber og går sammen. Der vil være en gåvært, der står for at "arrangere" gåturen, og interesserede møder så bare op og går med.

Gåturene kan både være fast et par gange om ugen, men det kan også være en enkelt gåtur i ny og næ.

"Om det er nogle fælles gåture med hunden, eller om det er præsten, der har lyst til at fortælle om lokalområdet på en gåtur er underordnet. Gåturen er dér, vi mødes, men man definerer selv, hvad man vil med den," siger Jane Sunesen og understreger igen, at man skal gå af lyst:

"Det skal ikke være en uoverkommelig opgave. Man binder sig ikke til noget. Man går, fordi man har lyst. Da jeg var sygemeldt med stress, var min arbejdsgivers bedste bud en lidt ligeglad psykolog. Og så blev man sendt hjem. Men ofte handler det om at mødes og snakke med andre, der har prøvet noget lignende. Det er den slags fællesskaber, vi gerne vil skabe. Man kan mødes med nogen, gå og snakke om noget, man selv brænder for eller vil vide mere om."

En splittet kommune Håbet er, at man gennem det nye projekt kan uddanne 250-gåværter og lave 100 nye gå-fællesskaber rundt om i Gribskov. På hjemmesiden gribskovgaarsammen.dk vil man dagligt kunne følge med i, hvilke gåture der er, og hvor man går fra og til.

Jane Sunesen håber også, at projektet kan være med til at samle kommunen.

"Der er to ben i det. Det ene er en bedre mental og fysisk sundhed. Man vi håber også at kunne skabe nogle fællesskaber på tværs af byer. Som tilflytter har jeg i dag for eksempel ikke særlig meget at gøre med andre end der, hvor jeg arbejder, eller hvor mine børn er. Kommunen er lidt præget af, at man kun interesserer sig for sin egen by. Nu håber vi, at vi kan være med til at samle folk på tværs. Med gåfællesskaberne kan man få noget fælles at stå på," siger Jane Sunesen, der understreger, at man ikke behøver at være semi-professionel vandrer for at gå med.

"Der kan være gåture på to kilometer, og der kan være gåture på 20 kilometer. Det kan også være en gåtur ned til gadekæret, hvor man bare får snakket. Vi lever i en tid, hvor det er meningsfuldt at hjælpe andre. Og vi bor i en blandet kommune med nogen, der er virkelig ressourcestærke, mens der også er noget, der har brug for at blive rakt ud til og hjulpet. Det tror jeg på, vi kan gøre gennem det her."

'Gribskov går sammen' har fået midler af Friluftsrådet og vil eksisterer indtil oktober 2022. Du kan læse mere om hele projektet på www.gribskovgaarsammen.dk

relaterede artikler

Kom og kig på: DM i Gilleleje 28. august 2020 kl. 14:40