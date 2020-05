Folketinget giver Gribskov million-regning: 'Det er en svinestreg', siger borgmester

Han er utilfreds med, at Gribskov fra næste år skal betale 2,7 millioner kroner mere om året i udligning. I dag betaler kommunen omkring 360 millioner kroner ud af et budget på 2,6 milliarder kroner.

Og så er han ikke mindst utilfreds med, at aftalen ikke hviler på et sagligt grundlag:

"Hvordan kan vi blive ved med at levere den velfærd, vi skal levere? Corona giver os udfordringer, men generelt ligger vi med røven i vandskorpen. Man kigger ikke i tilstrækkelig grad på demografi - vi har fx tredjeflest antal ældre i Danmark - og man tilgodeser fortsat de kommuner, der har mange lejeboliger, men ikke dem, der har billige ejerboliger. Vi har en del billige ejerboliger, hvor der bor mennesker, der har brug for en hjælpende hånd," siger Anders Gerner Frost.

"Hvorfor bliver vi ikke tilgodeset for at være en stor kommune? Det giver en masse omkostninger. Og man burde jo også se på likviditeten. Ballerup har jo en likviditet på næsten en milliard kroner og står til at modtage på ordningen, mens vi her i Gribskov har svært ved at nå op på 100 millioner kroner," siger Anders Gerner Frost.