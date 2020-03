Folkekirkens Nødhjælp søger flere indsamlere

Gilleleje sogn bakker igen i år op om Folkekirkens Nødhjælps indsamling 8. marts, hvor Gilleleje Kirke opfordrer alle - børn som voksne - til at gå en tur for verdens fattigste og klimaet.

I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk, eller når floderne går over deres breder.

"Den årlige sogneindsamling er er en god og meningsfuld måde for familier at være sammen på, og det samler folk om en vigtig sag til gavn for verdens fattigste," siger indsamlingsleder i Gilleleje Susanne Falkenberg i en pressemeddelelse.