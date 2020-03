Gribskov Kommune skal blive endnu bedre til at hjælpe de unge i job og uddannelse.

Flere unge skal have et job

Gribskov Kommune skal have endnu flere unge i job og uddannelse. Derfor har man igangsat en ny ungeindsats

Gribskov Kommune vil styrke sin indsats over for de unge. Derfor har man fra 1. marts blandt andet besluttet at samle fagfolk i ét center, ligesom de udsatte unge fremover får en fast kontaktperson.