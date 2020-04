Flere kan nu komme på genbrugsstationer

Gribskov Kommune har nemlig besluttet at udvide, så der i stedet for 10 biler nu må være 12 biler ad gangen på genbrugsstationerne.

"De besøgende på vores genbrugsstationer har været så gode til at vise hensyn, at vi nu kan åbne for 12 biler ad gangen på pladserne i stedet for 10. Vi opfordrer stadig alle jer, der kan, til at vente med at aflevere på genbrugsstationerne, da der stadig er lange køer," oplyser Gribskov Kommune.