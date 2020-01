Sildekvoten er i det nye år sat ned med 65 procent i Østersøen. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Fiskernes Filetfabrik: "Vi har sild til én måned" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiskernes Filetfabrik: "Vi har sild til én måned"

Ny sildekvote får Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje til at tænke i nye baner

Ugeposten Gribskov - 08. januar 2020 kl. 11:00 Af Anna Hjortsø (anna@ugeposten.dk) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Vi arbejder på at omstrukturere, så vi kan beholde vores medarbejdere. Vi kigger i alle skuffer og er åbne over for alle gode tanker og idéer," siger Benny Christensen, direktør på Fiskernes Filetfabrik i Gilleleje Havn. En ny og lavere sildekvote for 2020 giver fabrikken anledning til at tænke i nye baner. I efteråret besluttede EU-politikerne nemlig at nedsætte sildekvoten i Østersøen med 65 procent, så den nu ligger på 3.150 ton.

Færre sild Det betyder måske færre fisk til filetfabrikken i Gilleleje, hvor de ti medarbejdere producerer og sælger primært sildefileter, der er fanget af Gilleleje-fiskerne. "Som det ser ud nu, så har vi sild til én måneds produktion. Det har meget store konsekvenser for fiskerne, for fabrikken og de medarbejdere, der er ansat her," siger Benny Christensen. Ifølge fabriksdirektøren er der risiko for, at fabrikken bliver nødt til at afskedige medarbejdere, hvis ikke der er nok fisk at producere.

Andre fisk i havet Benny Christensen mener ikke, det vil være muligt at skaffe sild, som er fisket i andre farvande. "Virksomheden er bygget op omkring lokale, små fiskere, og da vi arbejder med et produkt fra Kattegat og den vestlige Østersø, er vi jo meget specielle. Vi arbejder ikke på at få sild andre steder fra, for vi kan ikke konkurrere med de store i Nordjylland alligevel. Det er jo Nordsøsild, og det er ikke det, vores kunder vil have," siger han.

Svenske sild De seneste år, hvor sildekvoten er faldet kontinuerligt, har de lokale fiskere lejet sildekvoter af svenske fiskere i den vestlige del af Østersøen, fortæller Benny Christensen. Et greb, som skal i brug igen. "Vi håber, vi kan leje kvoter igen i år. Det har vi faktisk levet af de sidste tre år. Vi har et utroligt godt samarbejde med de svenske fiskere. Hvis vi skulle leve på den danske kvote alene, havde sildefabrikken lukket for tre år siden i den størrelse, vi har," siger han.

Opdrættet laks Et andet greb er at satse på andre former for fisk end sild. "Vi arbejder på at have en mindre sildeproduktion og leder med lys og lygte efter andre former for produktion," siger Benny Christensen.

Fabrikken leder lige nu efter en samarbejdspartner inden for lakse-industrien. "Der kan vi lave specielle produkter, fx håndskåret laks. Det er jo en fisk, der er til rådighed hele året og i rimelig stor mængde, da det er en opdrættet fisk". Derudover vil fabrikken også se på, hvilke muligheder der er med den tilhørende fiskebutik Fiskernes Deli' og udvikle deres nuværende Gilleleje-sild, bl.a. en konserves-serie med fire forskellige saucer.