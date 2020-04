Fiskere indstiller hummerfiskeri

"På grund af corona-krisen er markedet i EU for jomfruhummerne forsvundet til det rene ingenting. Det giver ikke mening med et direkte fiskeri på jomfruhummer, når ingen vil købe dem. Det er ingen let beslutning og vil få store konsekvenser for fiskerne, men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores fremtidige fiskeri," siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

"Det eneste, trawlfiskerne kan gøre nu, er at ligge stile og håbe på, at det snart bliver bedre. Desværre ser det ikke ud til, at fiskerne kan få glæde af nogle af de hjælpepakker, som regeringen er kommet med på grund af coronakrisen. Vi er igen blevet glemt. Hvis ikke de kan finde på en tilskudsordning, er flere af vores fiskere i alvorlig fare for helt at måtte lukke. Jeg kan ikke sige, hvor lang tid at, de kan tåle at ligge stille, men for nogle af dem, er det kun kort tid," siger Jan Nordahl.