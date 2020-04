Se billedserie Musik i Lejet kalder aflysningen ?en katastrofe?. Lige nu arbejder festivalen på at flytte så meget som muligt, både frivillige, kunstnere og gæster, til næste års festival. Foto: Lars Christiansen

Festivaler lammet: Vi står med et tomt hul i maven

Musik i Lejet og Græsted Veterantræf er aflyst. Bakkefesten 'håber det bedste'

Ugeposten Gribskov - 17. april 2020

Både musikfestivalen Musik i Lejet og Græsted Veterantræf bliver aflyst i år. Det samme gælder en række andre arrangementer i Gribskov.

Det er konsekvensen, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde før påske annoncerede, at "store begivenheder" er forbudt til og med august:

"Til alle jer, der har arbejdet hårdt med at planlægge festivaler, markeder og andre store begivenheder hen over sommeren, har jeg desværre en alvorlig melding. Forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august," lød det på pressemødet fra statsministeren.

I Gilleleje håber Bakkeselskabet dog stadig, at det er muligt at afvikle årets Bakkefest i juli.

"En katastrofe"

"Det er jo en katastrofe, det her," siger Peter Maarbjerg, formand for Musik i Lejet (MIL).

"Det svarer lidt til at miste sin kæreste - det skulle have været et kæmpe højdepunkt for os alle sammen, og nu står vi her med et tomt hul i maven," siger MIL-formanden.

Musik i Lejet har endnu ikke noget overblik over konsekvenserne:

"Vi gennemgår alle forpligtelser, leverandørkontrakter og så videre. Det gælder mad, drikke, kunstnere, byggematerialer - ja, alt muligt," forklarer Peter Maarbjerg.

Festivalen arbejder lige nu på at "flytte" så meget som muligt til 2021. Det gælder for eksempel alle frivillige, og kunsterne bliver også spurgt, om de vil spille næste år. Alle med billetter har automatisk adgang til 2021-festivalen - men kan dog også vælge at få billetten refunderet.

Formanden understreger, at aflysningen også får konsekvenser i Gribskov:

"Vi har jo en ekstraordinær forpligtelse, hvor vi gør rigtig meget ud af at bruge lokale leverandører, hvor vi kan. For nogle af dem er Musik i Lejet jo en betragtelig del af deres omsætning. Så det er jo også en del af vores overvejelser lige nu: Kan vi gøre noget for at hjælpe dem? Men det forudsætter jo, at vi selv har lidt penge på kistebunden," siger Peter Maarbjerg.

Han håber derfor på, at Folketinget træder til med en hjælpepakke:

"Vi håber på en hjælpepakke, for det er jo en voldsom sag, det her. En ting er, at vores direkte indtjening forsvinder. Men der er jo også alle dem, som i vidt omfang lever af festivalen, eksempelvis leverandører. Mange af dem kommer jo også til at miste mange penge. Så det har jo nogle voldsomme konsekvenser, det her," siger Peter Maarbjerg.

Intet veterantræf

Også Græsted Veterantræf kan man se langt efter i år. Bestyrelsen har valgt at aflyse træffet, som plejer at foregå i pinsen:

"Vi har i bestyrelsen taget den svære beslutning helt at aflyse Græsted Veterantræf 2020. Vi ved, det vil skuffe rigtig mange, men for os giver det desværre ikke mening at forsøge at planlægge med afholdelse af træffet senere på året," meddeler Henrik Ewald fra Græsted Veterantræf.

"Hvis Danmark efter august er åbnet op, vil vi komme til at skulle ligge oveni mange andre arrangementer. Enten allerede planlagte, eller alt det, der lige nu bliver flyttet til efteråret, herunder konfirmationer, bryllupper, familiefester mv.," skriver veterantræffet.

Veterantræffet har i øjeblikket ikke overblik over de økonomiske konsekvenser af aflysningen:

"Men vi håber og forventer at få en del af de allerede afholdte udgifter dækket ind af statens kompensationsordning," skriver Henrik Ewald fra Græsted Veterantræfforening.

Ikke aflyst

Bakkefesten i Gilleleje, som efter planen foregår 10.-12. juli, er ikke aflyst. Det oplyser Jesper Bækmand, formand for Bakkeselskabet.

"Vi håber det bedste og har ikke aflyst noget endnu. Vi hæfter os ved, at statsministeren nævnte festivaler og markeder, men ikke byfester. Og Bakkefesten er jo en byfest," siger Jesper Bækmand.

Han forventer, at der i den nærmeste fremtid kommer mere detaljerede informationer om, hvorvidt et arrangement som Bakkefesten er omfattet.

"Vi følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anvisninger," siger formanden for Bakkeselskabet.

Også en række andre arrangementer må forventes at blive aflyst i år. Det gælder således Kildemarked og flere arrangementer i Gilleleje.