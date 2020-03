Færre busser og lokaltog

Alle skoler, dagtilbud og uddannelsessteder er lukkede, og de offentligt ansatte arbejder hjemmefra for at hindre smittespredning af coronavirussen. Det betyder langt færre passagerer i tog og busser, og derfor skruer Movia ned for antallet af afgange med busser og lokaltog fra mandag den 30. marts til den 13. april.