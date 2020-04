Den første tur trak lidt ud, fordi Henning Vraamark gerne ville have en helt speciel nummerplade på Renaulten: ?H?et giver jo sig selv, og hvis du kigger på tallene, kan du måske regne min fødselsdato ud,? siger ejeren. Foto: Lars Christiansen

Får drøm opfyldt: 'Den lille bule giver jo bare bilen sjæl'

Glæden var ikke til at tage fejl af: Henning Vraamark var glad. Mænd er jo altid glade, når de får en ny bil. Men denne bil var noget særligt.

Bilen var som ny - og dog var den 67 år gammel. Ny og ny er måske så meget sagt: Den havde en bule på forskærmen, og der var bestemt også lidt brugsspor her og der.

Men ny i den forstand, at bilen havde stået stille i en lade i Jylland i 28 år. Og nu - på denne dag - var mekaniker Rasmus Andersen hos Sloth Auto i Gilleleje omsider blevet færdig med at sætte bilens mekanik i stand, så bilen både kunne køre og skinne det bedste, den havde lært:

Han har specialiseret sig i at reparere gamle biler - og i øvrigt også biler med den særlige wankelmotor, som ikke produceres længere.

"Jeg laver mange gamle veteranbiler. Dem kan jeg rigtig godt lide at rode med," siger Rasmus Andersen.

"Vi har lavet bremser og det øvrige mekaniske, koblingen sad fast, ledningsnettet er skiftet - og så har vi lavet en ny lyskontakt af to gamle kontakter. Rent mekanisk kører den bedre end de fleste biler fra 70'erne," siger Rasmus Andersen.

Rust var der stort set ingenting af på bilen, da de fik den ind på værkstedet. Ét enkelt rusthul på 5 mm var det hele. Det kan hænge sammen med, at bilen i 28 år - fra 1990 til 2018 - har stået tørt og godt i en lade ved Århus uden at køre en eneste kilometer. En dansk kvinde købte bilen i Frankrig og kørte den til Danmark. Men så gik bremserne, og så solgte hun bilen. Siden har den stået stille.

Indtil for et par år siden, da Henning Vraamark fik fingre i den for 42.500 kroner: