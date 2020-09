FOF Nordsjælland klar med coronasikre tilbud

FOF Nordsjællands efterårskatalog er ude igen med både de hold og fag, mange plejer at gå til, og så en masse nye kurser, foredrag og udflugter. Og så er man klar til at tackle corona-situationen.

På kurser og udflugter afstemmer man antallet af deltagere til lokalets størrelse og sørger for grundig information og opfordrer til at tage gensidigt hensyn. Alle undervisningslokalerne bliver desuden gjort ekstra rent.

Nedlukningen i foråret gav også aftenskolen øje for, at mange gerne vil modtage undervisning online, hvilket har betydet, at der udbydes en række sprogkurser digitalt. Men at mødes og opleve sammen med andre er stadig det største hit.