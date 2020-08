"Jeg kender dig ikke, men gør mig alligevel den besværlighed at sige goddag. Selvom jeg ikke kender dig, så deler vi stadig lokalsamfund. Vi deler skolegård. Leger begge den samme leg. Færdes endda begge i det samme kridtoptrukne territorium," skriver Astrid Møller Toftegaard fra Gribskov Gymnasium. Modelfoto: Lars Christiansen

Essay: Jeg melder krig mod ......

Ugeposten Gribskov - 25. august 2020 kl. 16:35 Af Astrid Møller Toftegaard, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det spilles normalt med op til otte deltagere, og det hænder, at legen må gennemføres uden det fuldendte antal. Når kridtet trækker tydelige streger, og bolden hopper godt, så leger jeg med. Er dette ikke tilfældet, deltager jeg alligevel. Det drejer sig om Jeg melder krig mod.

Det foregik altid, når frikvarterets løsladte klokker ringede og det nedslidte, tisgule kridt blev hevet frem fra redskabskassen, mens den aftjente tennisbold blev båret frem af klassens sportsnørd. Så var der krig, og det var godt. Hvis man er bekendt med legen, kommer det ikke som en overraskelse, at kridtet bruges til at tegne grænser mellem de enkelte territorier. Dele vandene. Mit område er mit område og må ikke betrædes af andre. Bolden er våbnet. Ønsker jeg at erobre dit domæne, så lader jeg bolden falde til jorden med styrke. Derefter betræder jeg dit areal. Kalder det mit eget, når det i virkeligheden stadig er dit. Fysisk kan jeg tilgå det, som jeg vil. Mentalt har det i virkeligheden aldrig været mit.

Men jeg turde aldrig melde krig mod. Turde ikke overtræde mit territories grænser. For så længe jeg følte mig sikker, dér hvor jeg befandt mig, så var de andre områder overflødige.

Et solidt fundament I et større perspektiv drejer det sig om en opvækst i Tisvildeleje. Et lokalsamfund som så mange andre lokalsamfund - og dog ikke. En børnehave, en intim skole, et idrætshus, en bager, en købmand, en bygade, beboere. Et solidt fundament til en vellykket barndom. Og en vellykket barndom var det.

Ung i Gribskov Hvordan ser unge på verden - og på livet i Gribskov? I samarbejde med Gribskov Gymnasium har Ugeposten udskrevet en artikelkonkurrence. Denne artikel er en af besvarelserne. En tryg atmosfære med specifikke uspecificerede normer. Uskrevne skikke. Jeg hilser på dig, når du går forbi mig, og du hilser tilbage. Jeg kender dig ikke, men gør mig alligevel den besværlighed at sige goddag. Selvom jeg ikke kender dig, så deler vi stadig lokalsamfund. Vi deler skolegård. Leger begge den samme leg. Færdes endda begge i det samme kridtoptrukne territorium. Vi er på samme hold. Derfor hilser vi. Overtrædes disse asfalts-optegnede grænser derimod og færdes man i andre dele af legecirklen, andre lokalsamfund i kommunen, er det ikke længere den samme samhørighed. Ansigtsløse fællesskaber og forbipasserende individer. Men jeg har nu heller aldrig følt mig hjemme i udenlandske byer, som jeg gør i min by.

Det perfekte lokalsamfund Mit lille udsnit af den perfekte opvækst, i den perfekte by, i det perfekte lokalsamfund. Min bagage er altid fyldt op med essensen af velkendte forbindelser og traditioner, som er opstået som et produkt af den hjemegn, der altid har været min nærmeste. Et normsæt, som er stærkt præget af forbindelser til en rodfæstet tanke om sikkerhed og tryghed i velkendte omgivelser. Jeg føler mig hjemme i dette lille område af legecirklen, som er optegnet med kridt. Andet behøver jeg måske ikke? Men er de streger, vi er med til at optegne mellem hinanden, mellem diverse lokalsamfund, med til at distancere os yderligere fra det samlede kommunale fællesskab? Ét samlet lokalsamfund.

Fragmenteres fælleskabsfænomenet, står vi tilbage med en lang række individer - den mindste og eneste bestanddel i et fællesskab.

Unikke traditioner En samhørighed, hvor du er den, du er, og jeg er den, jeg er. Vi gror forsigtigt op til at blive en del af et velintegreret lokalsamfund, hvor vi hver især udfolder os parallelt med omgivelsernes sejre og nederlag. Derfor danner det et solidt grundlag for, at vi netop i disse omgivelser føler os mest hjemme - selvom vores legecirkel består af en lang række andre lokalsamfund magen til. De med deres unikke traditioner og tilknyttede beboere, som måske heller ikke føler sig hjemme på den anden side af kridtstregerne.

Det hænder, at jeg med jævne mellemrum besøger den gamle skolegård. Nu er den velkendte kridtdominererede legecirkel tegnet op med permanent maling. Kridtet er ikke længere en nødvendighed for at lege med. Nu er grænserne allerede tydeligt optrukket. Om det er et tegn, ved jeg ikke? Men jeg ved, at jeg havde en god opvækst i et lokalsamfund som så mange andre - og dog ikke som alle andre. Til gengæld tør jeg godt at melde krig nu. Så jeg melder krig mod Helsinge, jeg melder krig mod Græsted, jeg melder krig mod Vejby, og jeg melder krig mod de resterende lokalsamfund i Gribskov og ser, hvor det fører mig hen.

Teksten er skrevet i foråret, mens gymnasieeleverne fortsat var hjemsendt.

