Ud over selve vandreturen ad Esrum-Tisvildevejen kan man nu også få del i områdets kulturelle og naturlige skatte takket være 11 videoer og otte formidlingstavler, der nu er sat op på udvalgte steder.

Esrum-Tisvildevejens skatte afsløret

Fortid og nutid bindes på nye måder sammen for de besøgende på den populære vandrerute Esrum-Tisvildevejen.

Hjælp fra museer

De frivillige bag ruten er gået sammen med museumsformidlere fra Museum Nordsjælland og Industrimuseet Frederiks Værk for at skabe både videoer og tekster, der skal forbedre oplevelsen for gæsterne på ruten.