Esrum Kloster åbner grundlovsdag

Det har trukket ud med åbningen af Esrum Kloster. Først tog en renovering af det gamle kloster længere tid en forventet, og derefter kom en pandemi som bekendt i vejen for en længe ventet åbning. Men nu er klosteret klar med en dato for genåbningen. Det sker grundlovsdag 5. juni klokken 10-17.

"Vi åbner med de udstillinger, som nærmest ikke nåede at være åbne før renoveringen. Derudover åbner vi med en helt ny VR-udstilling om klosterets magt, og så åbner butikken og caféen," fortæller Kristina Bille fra klosterets afdeling for events og kommunikation.

"Det er dobbelt ærgerligt, at vi ikke kan fejre det med et stort brag, fordi vi har været lukket så lang tid i forvejen. Vi vil gerne lave stor festivitas på et tidspunkt, men nu skal vi bare åbne og i gang og vise alt det her frem," siger Kristina Bille.