Er det farligt at være i Tisvildeleje?

Debatten raser: Er sommerhusgæsterne velkomne - med den smitterisiko, det (måske) indebærer? Bliv hjemme, mener nogle. Nej, alle er velkomne, mener andre

Ugeposten Gribskov - 01. april 2020 kl. 13:45 Af Claus Johansen

Sindene er i kog på Facebook, fordi mange har valgt at tage i sommerhus i Gribskov, mens det meste af landet er lukket ned, og mange er hjemsendt. Det indebærer en forøget risiko for corona-smitte, mener nogle.

Debatten er blusset op, efter at statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag den 23. marts betonede, at vi skulle begrænse rejseaktiviteten og blive hjemme i påsken. Dagen efter understregede hun dog i et Facebook-opslag, at det ikke var forbudt at tage i sommerhus:

"Men vi opfordrer kraftigt til, at man holder afstand og tager sine forholdsregler. Lige nu er smitten skævt fordelt i Danmark. Alt, det vi gør, handler om at holde afstand og minimere aktivitet. Derfor er vores budskab: Drop den store påskefrokost med hele familien. Udsæt besøgene hos venner og familie, selvom man ikke har set dem i lang tid. Og undgå at rejse for meget rundt til nye steder," skrev statsministeren.

Flere fastboende i Tisvildeleje er dog bekymrede. En af dem er Mette Tolstrup:

"For en uge siden sagde statsministeren, at vi skulle blive hjemme. Jeg var nede i byen for at handle, og det første, der sker, er, at det vælter ind på parkeringspladsen og ind hos købmanden. Jeg blev vildt provokeret af det. Danmark lukker ned - men her i Tisvildeleje vælter det med mennesker," siger Mette Tolstrup.

Hun er bekymret for, at tilstrømningen kan øge smitterisikoen:

"Over 50 procent af de fastboende er over 65 år. Det er der, min bekymring kommer ind. Når der kommer så mange flere borgere herop, går det så ud over dem, der er i risikogruppen? Det er det, der bekymrer mig rigtig meget," siger Mette Tolstrup.

Hun understreger dog, at sommerhusgæsterne er velkomne, og at de ikke skal forbydes adgang til Tisvildeleje - medmindre antallet af smittede stiger kraftigt:

"Jeg mener, at vi skal lukke ned for sommerhusene, hvis vi bliver til fare for hinanden, og smittetallene eksploderer. Og hvis vores kapacitet i Gribskov kommune ikke kan følge med. Men heller ikke før," siger Mette Tolstrup.

"Hovedstaden er jo en stor smittekilde. Giver det os en større risikofaktor, når vi i forvejen har mange smittede? Det kunne eksplodere heroppe," siger hun.

Risiko for smittespredning Ifølge professor i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Trine Mogensen kan der være gode grunde til, at det er bedst at blive hjemme fra sommerhus.

"Der er steder i Danmark, der har flere smittede end andre. Og så handler det om, at der ikke skal komme mange potentielle smittebærere og brede smitten i andre områder," siger Trine Mogensen til TV 2.

'Ikke forbudt' Ifølge hende kan øget rejseaktivitet fra eksempelvis hovedstadsområdet - der har flest smittede - til andre steder i landet medføre smittespredning. Og det kan undgås, hvis folk bliver, hvor de er.

"Det her er jo bare en forlængelse af det generelle budskab fra myndighederne, som er "bliv hjemme", siger Trine Mogensen.

Borgmester Anders Gerner Frost, som selv bor i Tisvildeleje, har også blandet sig i debatten. I flere tråde på Facebook har han sagt, at folk er velkomne i sommerhusene i Gribskov.

Men vi har fået at vide, at vi skal rejse så lidt som muligt?

"Det er jeg helt enig i. Men jeg hæfter mig ved, at statsministeren understregede i sit Facebook-opslag, at det ikke er forbudt at tage i sommerhus. Derudover har vi sendt et brev til alle sommerhusejere. Når det er sagt, er vi selvfølgelig opmærksomme på, at de overholder de anbefalinger som Sundhedsstyrelsen kommer med. I er velkomne, men det er ikke en almindelig påskeferie, I kommer op til. Der er de samme rammer og begrænsninger som hjemme i København. Tag ikke herop, hvis I er syge. Vi har ikke kapacitet til at behandle syge - vi kører jo allerede på nødberedskab. Kom herop - men du skal gerne være sund og rask. Det giver jo mening, at folk, der arbejder hjemme, flytter ind i sommerhuset og bruger det som base."

'Dem og os' Gribskov ligger højt på antal smittede. Understreger det ikke behovet for at blive hjemme?

"Det er først og fremmest plejehjemmet Bavne Ager, som får statistikken til at give udslag. Derudover tester vi jo mange af vores ældre, og der ligger vi jo højt rent demografisk."

Nogle vil måske mene, at det er økonomien, der vejer tungere end sundhedshensyn, når du siger, at gæsterne er velkomne?

"Nu siger jeg jo heller ikke, at folk endelig skal komme herop. Lige nu tror jeg at det er vigtigt, at vi går i takt - og at vi retter os efter, hvad statsministeren siger. Vores helårsborgere taler om 'dem og os' - jeg kan ikke lide, at det bliver talt op. Vi er en del af hovedstadsregionen, og der kan faktisk være en del fornuft i, at vi tager nogle flere borgere herop, fordi der er højere til loftet og masser af natur. Vi må navigere efter de retningslinjer, som ministre og myndigheder stikker ud."