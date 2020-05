Nordsjælland Håndbold har fået en ekstra livline. Foto: Allan Nørregaard

Er Nordsjælland reddet? Appeludvalg omgør nedrykning

Ugeposten Gribskov - 05. maj 2020 kl. 15:39 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skrivebordsafgørelse sendte fra den ene dag til den anden Nordsjælland Håndbold ned i 1. division. Men nu har klubben fået en ekstra livline.

Håndboldens Appelinstans har tirsdag ophævet Dansk Håndbold Forbunds (DHF) afgørelse om, at sæsonen for ligaen og 1. division er afsluttet.

"Den af Udvalget for Professionel Håndbold den 7. april 2020 trufne afgørelse er ugyldig og ophæves hermed," skriver appelinstansen i sin kendelse.

Udvalget for Professionel Håndbold under DHF besluttede den 7. april at stoppe sæsonen. Men appelinstansen har i sin kendelse fastslået, at udvalget ifølge DHF's love ikke kompetencerne til at træffe en sådan beslutning.

Hos Nordsjælland Håndbold var man også særdeles utilfredse med afgørelsen, fordi de i bunden af ligaen stadig kæmpede en brav kamp for at undgå nedrykning. Men selvom klubben altså har fået medhold i deres appel, venter sportschef Jørn Blom Hansen med at juble.

"Det er med en lidt ambivalent følelse, fordi jeg er glad for, at vi har vundet appellen, men vi venter jo også i spænding på, hvad den nye beslutning så bliver," siger han til TV 2 Sport.

I en kommentar til afgørelsen skriver formanden for udvalget for professionel håndbold i DHF, Per Bertelsen, at, 'det alene er formalia og ikke beslutningens indhold, der er underkendt'.

Den kommentar skaber bange anelser hos Jørn Blom Hansen.

"Jeg tolker det jo desværre sådan, at man i udvalget vil forsøge at finde et andet grundlag at træffe den samme beslutning på. Det er ærgerligt. Vi er fortalere for, at man udvider ligaen, som det har været tilfældet i mange andre ligaer. Der må kunne findes plads til to ekstra kampe for hvert hold," siger han.

Med afgørelsen fra appelindstansen overgår den kommende beslutning om op- og nedrykning fra eliteklubberne til DHF's repræsentantskab. Her sidder repræsentanter for samtlige af landets håndboldklubber.

Formanden for Divisionsforeningen, Kasper Jørgensen, ærgrer sig over, at breddeklubber nu skal være med til at træffe beslutningen.

"Det synes jeg jo er forkert. Det rigtige sted er Udvalget for Professionel Håndbold, og jeg synes ikke, at det hører nogen steder hjemme, at sådan nogle vigtige ting for elitehåndbolden skal besluttes blandt breddeklubberne," siger han til TV 2 Sport og fortsætter:

"Det må være dem, der har deres daglige virke i den professionelle del af håndbolden, der får indflydelse og træffer beslutninger om elitehåndbold."

DHF-formand Per Bertelsen håber på en endelig afklaringen inden for tre uger.