Endelig afgørelse: Nordsjælland bliver tvangsnedrykket

Nordsjælland Håndbold bliver tvangsnedrykket. Det har DIF's appelinstans fredag besluttet. Klubben havde ellers gjort alt i sin magt for at kæmpe imod, men altså uden held.

"Af hensyn til alle parters planlægning af den kommende sæson kan Appelinstansen dog allerede nu oplyse, at Appelinstansen har besluttet at stadfæste Håndboldens Appelinstans' afgørelser af 5. maj 2020 og Dansk Håndbold Forbunds repræsentantskabs beslutning af 25. maj 2020. Dette betyder, at den beslutning om afslutning på ligaen og 1. division, som blev truffet den 15. april 2020 af Udvalget for professionel håndbold, ligger fast," skriver appelinstansen.