Se billedserie På gårdspladsen troner en kæmpemæssig kombucha-svamp og byder velkommen til Munkeruphus. Foto: David Stjernholm

Send til din ven. X Artiklen: Endelig: Kunststeder åbner igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Endelig: Kunststeder åbner igen

Ugeposten Gribskov - 09. juni 2020 kl. 04:00 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På gårdspladsen er en kombucha-svamp på størrelse med en sofa hejst som et flag. I haven udspiller sig en krigsscene mellem bakterier indkapslet i en kæmpe petriskål. Og indenfor mødes man af bløddyrslignende robotter og lokalt indsamlede svampe indstøbt i epoxy.

Fra på lørdag kan alle få lejlighed til at se udstillingen Studio ThinkingHand, når udstillingsstedet Munkeruphus igen slår dørene op. Stedets leder, Line Kjær, glæder sig:

"Det er så skønt, at vi kan åbne nu. Det er virkelig mærkeligt, at huset har stået tomt i så lang tid, men heldigvis har vi kunnet vise kunst udenfor," siger Line Kjær.

Udstillingsstedet tager naturligvis de nødvendige corona-forholdsregler:

Ensretning i cafeen "Vi tæller antallet af gæster og så stopper vi, når der er 20 gæster - det er det maksimale, vi kan have indendørs. Og så må man gå en tur i mellemtiden. Cafeen laver vi også lidt om på, så der er lidt færre pladser, og vi laver ensretning, så der ikke bliver flaskehals," siger Line Kjær.

En stor planlagt arkitekturudstilling med den kendte kunstner Bjørn Nørgaard er udskudt til sommeren 2021:

"Det er et ret stort projekt, og vi kan simpelt hen ikke nå at få det stablet på benene," siger Line Kjær.

I stedet kan gæsterne fra på lørdag opleve udstillingen Studio ThinkingHand. Det centrale for de to kunstnere Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen er, at der er behov for nye måder at anskue verden på. Og det kan kunsten bidrage til. De arbejder i tværsnittet mellem kunst og videnskab.

"Fælles for deres værker er en opfordring til, at vi må opgive vores stærkt begrænsede natursyn, hvor mennesket har særstatus i økosystemet, og i stedet erkende at vi blot er en art blandt andre i ét stort ukontrollerbart kredsløb af forbundne livsformer og intelligenser," skriver Munkeruphus om udstillingen.

Med Covid-19 er Studio ThinkingHands kunstneriske praksis kun blevet endnu mere relevant for den nye tid og virkelighed, vi lever i, og det er en stor glæde at kunne invitere vores gæster ind i deres sanselige og tankevækkende univers.

Udstillingen ledsages af omvisninger og andre events, der annonceres løbende. Hver søndag kl. 14 er der gratis introduktion til udstillingen ved kunstnerne eller Munkeruphus' ansatte. Torsdag den 2. juli er der artist talk ved Studio ThinkingHand, der udfolder tankerne bag udstillingen.

Lydkunstner Fra den 22. august kan man se udstillingen Vidnesbyrd. Det er en soloudstilling med den internationalt anerkendte lydkunstner Jacob Kirkegaard. Om udstillingen skriver Munkeruphus:

"Har jorden en stemme? Og hvordan lyder nordlys? Eller forladte radioaktive landskaber? Vores klode og virkelighed er fulde af lyde. Også lyde vi ikke umiddelbart kan høre med det blotte øre."

I mere end 25 år har Jacob Kirkegaard rejst med sine ører ud til verdens afkroge, historiske brændpunkter og øde naturlandskaber for at dokumentere og bevidne verden igennem lyd. I udstillingen på Munkeruphus præsenterer han for første gang i Danmark sit seneste store video- og lydværk 'TESTIMONIUM', der er skabt på baggrund af optagelser af affald både i Danmark, Grønland, Kenya og Letland. Resultatet er smukke og foruroligende akustiske vidnesbyrd fra planeten jorden.

Tegner åbner i dag Kan man ikke vente til på lørdag, er der i stedet mulighed for at besøge Tegners Museum og Statuepark i Dronningmølle. Stedet åbner i dag, og direktør Luise Gomard glæder sig til at tage imod gæsterne:

"Det er jo helt vildt dejligt - vi var bekymrede for, om museet slet ikke kunne åbne i år," siger direktør Luise Gomard.

Museet tager naturligvis hensyn til, at der fortsat er en risiko for corona-smitte:

"Med de kvadratmeter, vi har her på museet, kan vi have omkring 100 mennesker ad gangen. Men jeg tror ikke, at det bliver noget problem. Folk er jo også godt opdraget efterhånden i at passe på," siger Luise Gomard.

Museet har måttet udskyde den planlagte udstilling med Erik Steffensen og Balder Olrik til næste år. Til gengæld kan man - ud over den faste udstilling - opleve to andre udstillinger.

Visuel poet Den visuelle poet Karin von Schrantz står bag udstillingen 'Søges'. Det er en poetisk visuel oplevelse, der kredser om de ting, mennesker søger. Tegners Museum skriver om udstillingen:

"Alle dage, hvor mennesker har haft længsler, har der været 'søges'-annoncer, og i udstillingen tages de til et andet og mere imaginært niveau. De giver anledning til at revurdere virkeligheden og til at trække på smilebåndet. Er de udtryk for nogens dybeste eller mest overfladiske længsler."

Udstillingen kan ses frem til 18. oktober.

Gå på opdagelse Desuden præsenterer museet udstillingen 'At Vandre med sin Arv' med Vibe Bredahl.

Det er en vandring med et rum gennem Gribskov, hvor objekter er indsamlet, og hvor møder og fortællinger er dokumenteret. På Tegners Museum er rummet udfoldet som en installation med sokler placeret i rummet med små kuriositeter. Gæster må gå på opdagelse i skuffer og kan være med til at videreudvikle værket på kartotekskort. Værket er under konstant forandring, og der tilføjes nye oplevelser løbende.

Udstillingen løber frem til 2. august. Statueparken på Tegners Museum er desuden åben året rundt.