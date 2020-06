En særlig sæson af Toppen af Poppen i Gribskov

Det er ikke en helt almindelig sæson af programmet Toppen af Poppen, der skal optages i Gribskov. Det er den tiende sæson af programmet, og ifølge TV2 kommer sæsonen til at hedde »10 år på Toppen af poppen.« Sæsonen vil byde på syv nye programmer og et gensyn med 26 tidligere medvirkende, som på skift deltager i programmet. Indtil videre er ti deltagere offentliggjort, herunder navne som Lars Lilholt, Medina, Burhan G, Ida Corr, Kwamie Liv og Anders Blichfeldt.

- Det var en kæmpe oplevelse at være med første gang. At opleve nogle store musikalske øjeblikke, at blive rørt hver eneste dag og at grine, som jeg sjældent har gjort det før. Det var næsten som at være på efterskole igen, siger Lau Højen, der var med i sjette sæson af Toppen af Poppen sammen med Ida Corr, Peter A.G, Troels Gustavsen, Fallulah, Djämes Braun og Hanne Boel.