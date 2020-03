Kan man kalde en kvinde, der hedder Agnete, for far - er spørgsmålet blandt andet i den danske film 'En helt almindelig familie', som vises i Tisvilde Bio.

En ikke helt almindelig familie i Tisvilde Bio

Filmen følger Emma og hendes familie, en mor, en far og en søster. Men en dag krakelerer det hele, da faren, spillet af Mikkel Boe Følsgaard, vil være kvinde. Det er den værst tænkelige situation for en teenager, der som de fleste, gerne vil være som alle andre.

Skilsmissen kan være traumatisk nok, men når faren ydermere brændende ønsker at være kvinde, skrider Emmas grundfjeld helt. Kan man kalde en kvinde, der hedder Agnete, for far? Filmen er baseret på Malou Reymans egne oplevelser som barn.