15 henvendelser om høj fart i og omkring Græsted har Nordsjællands Politi fået det seneste halve år. Efter ulykke rykkede politiet ud til byen. Foto: Kim Matthäi Leland

'En dag mister de herredømmet, og så er det et par skolebørn, der bliver ramt'

Vanvidsbilister har gentagne gange gjort vejene omkring Græsted usikre. Endnu flere står nu frem med deres historie

Ugeposten Gribskov - 17. august 2020 kl. 07:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som så mange andre steder er det hjemme hos Helene Bartram i Græsted, hendes datter, der går med hunden. Det har heller aldrig været noget problem.

"Men en dag spørger hun mig, om jeg vil gå med," fortæller Helene Bartram, der i første omgang undrer sig over datterens spørgsmål.

Datteren siger, at hun er bange for at gå selv, fordi hun flere gang har oplevet, at hun er ved at blive kørt ned, mens hun går på fortovet. De kører mega-stærkt, som hun fortæller.

"Jeg siger, at jeg selvfølgelig nok skal gå med, for de kører selvfølgelig ikke ræs på små veje. Det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig," siger Helene Bartram.

Er i fuldstændig chok Hun går derfor med på turen, men da de når til Mårumvej ud for Langedam kommer der pludselig en bil ræsende.

"Der sker selvfølgelig det, at hendes angst også bliver min. Der er kun ét fortorv, men pludselig kommer en BMW ræsende i fuld fart. Jeg ved ikke, hvor hurtigt. Men det føles som 90-100 km./t. Den kører så stærkt, at vi ryger ind i hækken, og så kan vi ellers hører de hvinende bremser, da han kommer til rundkørslen. Jeg er i fuldstændig chok," siger hun.

"Jeg kan godt forstå, min datter er bange. En eller anden dag mister de herredømmet, og så er det min datter, et par skolebørn eller en mor med en barnevogn, der bliver ramt. Når mit barn er angst for at gå på fortorvet i en lille landsby, og det viser sig, at hun er det med god grund, så er der noget galt."

Med hovedet under armen Og den bekymring står hun langt fra alene med. Ugeposten kunne i sidste uge fortælle, hvordan Cecilia Bang ikke langt fra Mårumvej - på Dønnevældevej - i et sving var blevet påkørt af en vanvidsbilist, der lå og kørte ræs med en anden bil.

Efterfølgende har flere læsere henvendt sig til Ugeposten med lignende oplevelser. En af dem er Niels-Erik Alexandersen. Han bor lige op ad Dønnevældevej. Herfra kan de dagligt følge med i, hvordan vejer bliver brugt som en slags racerbane.

"Der bliver kørt med hovedet under armen," siger han og fortsætter:

"Vi oplever selv, når vi kører dér, at folk ligger og trækker ud, og så kommer de pludselig blæsende forbi. Vi oplever dagligt det, vi kalder raketter. Altså meget hurtige biler eller motorcykler, der på det lige stykke over for NAG (en grovvarevirksomhed, red.), giver voldsom gas for så at foretage hasarderede overhalinger," siger han.

Politiet: 15 henvendelser Niels-Erik Alexandersen her prøvet at kontakte politiet for at bestille en automatisk fartkontrol.

"Men de siger, strækningen ikke er lang nok til, at de kan holde dér," siger han.

Hos Nordsjællands Politi fortæller pressemedarbejder Henriette Døssing, at politiet de seneste seks måneder har fået 15 henvendelser om for høj hastighed i og omkring Græsted.

"Et par af anmeldelserne omhandler Dønnevældevej, ligesom der er anmeldelser, der blandt andet omhandler Hovedgaden og området ved skolen i Blistrup. Vi er opmærksomme på, at kørsel med høj hastighed skaber utryghed hos borgerne og vurderer løbende, hvor i kredsen, der skal laves særlige indsatser. For nylig var vi således i Græsted, hvor flere borgere fik et klip i kørekortet for at køre med for høj hastighed på Dønnevældevej," siger hun og opfordrer bekymrede borgere til at henvende sig.

"Når en borger kontakter os og fortæller, at der i øjeblikket foregår kørsel med for høj hastighed, sender vi en patrulje afsted i det omfang, det er muligt i forhold til øvrige opgaver. Derfor opfordrer vi også borgerne til, at kontakte os, når de oplever kørsel med for høj hastighed eller benytte muligheden for at 'bestille' en betjent. Det kan gøres via www.politi.dk," slutter hun.