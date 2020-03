Ekstremt rørende: Godhavn-foto er årets bedste

Juryens begrundelse lyder:

"Årets vinderbillede er et rigtigt pressefotografi af en vigtig begivenhed, der brændte sig fast på dommernes nethinder. Det viser både den store og den lille historie, men det vigtigste sker hos ham, der kigger ud på os. I hans øjne ser man både smerten, det sår, der ikke kan hele, og forløsningen ved endelig at modtage den anerkendelse, han og de øvrige har kæmpet for i årevis. Alt unødvendigt er skrællet væk, og først ved andet kig på billedet opdager man, at det er statsministeren, som omfavner ham. På den måde kommer billedet på stærkeste vis til at kommunikere, at hun er samfundet - og at han er både sig selv og alle de andre, der venter på at høre det lille, store ord: Undskyld."