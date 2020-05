Send til din ven. X Artiklen: Ekstra runde med LAG-tilskud i Halsnæs-Gribskov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ekstra runde med LAG-tilskud i Halsnæs-Gribskov

Ugeposten Gribskov - 13. maj 2020 kl. 14:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

støtte Den lokale aktionsgruppe LAG Halsnæs-Gribskov, der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser, fortsætter med uændret styrke. Det melder aktionsgruppen nu ud, efter at regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper i 2021.

"LAG-midlerne giver os mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne. Det er særlig vigtigt i disse Corona-tider," udtaler formand for LAG Halsnæs-Gribskov Peter Plant i en pressemeddelelse.

At LAG-programmet fortsætter et ekstra år gør også, at LAG Halsnæs-Gribskov har besluttet en ekstra ansøgningsrunde med de sidste penge for i år. Det bliver med frist 15. august. jesl