Ekspert siger ja, men borgerne siger nej: Vi skal ikke have en sivegade!

Ugeposten Gribskov - 21. juni 2020 kl. 11:45 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Facebook er der umiddelbart ikke megen støtte til ideen om en sivegade. Ugeposten har lavet en afstemning, hvor langt de fleste siger nej tak til sivegaden, og i kommentarsporet på flere opslag er der heller ikke meget opbakning til ideen.

Jacqueline Ninette Hildebrandt Kongshammer er en af de mange, der siger nej tak:

"Kæmpe nej tak. Gågaden er en af de ting vi faldt for da vi købte hus her i Helsinge i februar."

Lav interessante butikker

Og Patrick Kongshammer skriver blandt andet:

"Hvordan tiltrækker man potentielt handlende til en bydel? Ved at have butikker, der er interessante, og ved at butikkerne har åbent på de tidspunkter, hvor folk har brug for og tid til at handle/"ose" - og det er ikke mens folk generelt er på arbejde eller spiser frokost på en af mange spisesteder på Østergade - som heldigvis er meget indbydende."

Lars Gunnar Hansen:

"Nej! Så afgjort NEJ! ..Hvem kan dog i det hele taget få den tanke? Det er ikke en, der vil byens liv noget godt i hvert fald:

Hvis man ødelægger gågaden ved at tillade bilkørsel, så får man en endnu mere kedelig by, hvor der så ikke engang er en reel gågade, hvor folk som nu spadserer rundt og kigger på butikker, nupper en is, tar en slapper og måske også en hyggesludder på en bænk.."

Gilleleje som eksempel

Der er er dog også positive brugere, som blandt andet peger på, at det fungerer i Gilleleje:

Camilla Sisse Rosenkvist Gadsbøll:

"Ja tak. Se Gilleleje som et godt eksempel. Det ville være sundt, at der kom liv til og i byen hele dagen. Både for de handlende men også for dem som arbejder i byen. Alle banker og ejendomsmægler skal op og ligge på 1.sal eller nede ved den gamle netto eller i rådhusbygningen - samlet under samme tag...

Så der kan komme spændende nye butikker i deres lokaler. Det ville klæde byen, at der blev skabt noget "liv"".

Henrik Spengler Heimbürger supplerer:

"Ja da, det fungerer godt i Gilleleje"