Efter trusler om bøder: Nu siger politiet tak

Ugeposten Gribskov - 06. maj 2020 kl. 13:48 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge kom Nordsjællands Politi med en løftet pegefinger. Beskeden til borgerne var klar: Hold afstand, eller I får en bøde. Og hvis I samles mange det samme sted, kan vi indføre opholdsforbud, lød det fra politiet.

Og den opfordring er tilsyneladende blevet hørt. I hvert fald takker Nordsjællands Politi nu alle for at have lyttet til deres opfordring.

"Vi vil godt takke for jeres store imødekommenhed og villighed til at følge reglerne omkring afstand. Fortsæt med at hjælpe os - så vi sammen kan passe på hinanden," skriver de på det sociale medie Twitter.

Var man ude at køre i weekenden, var det da også tydeligt, at politiet var langt mere synligt. Patruljevogne patruljerede således til stede flere steder i kommunen. Men der var altså ikke behov for at hive bødeblokken frem.