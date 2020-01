Efter økonomisk kaos: Skoler får 7,2 mio. kr. i ekstrabevilling

Et underskud på op mod ni mio. kr. Det var, hvad Gilbjergskolen alene så ind i. Men nu står de og resten af Gribskovs Skoler til at få en økonomisk håndsrækning af et enigt økonomiudvalg.

Udvalget var mandag samlet for at diskutere den kaotiske økonomiske situation. Og her besluttede udvalgets medlemmer at indstille til byrådet, 'at der gives en bevilling, som skal hjælpe med at skabe bedre balance i økonomien', som det lyder i en pressemeddelelse.

Samlet vil der efter planen blive givet 7,2 mio. kr. til skolerne.

”Det er en vanskelig situation, og det er derfor glædeligt, at vi har kunnet opnå enighed i økonomiudvalget om en løsning, som kan bidrage til at understøtte vores skoler. Nu skal vi se fremad og have fokus på, at skolerne fortsætter den positive udvikling, som de er i gang med,” siger Anders Gerner Frost i en pressemeddelelse.

Skolernes økonomiske situation er for alvor kommet på dagsordenen i de seneste måneder.

I december stod stolebestyrelsen på Gilbjergskolen frem i Ugeposten og fortalte, at Gribskov Kommunes håndtering af skolernes økonomi har været så kaotisk, at de anbefalede, at skolerne sammen forkastede budgetterne.

På Nordstjerneskolen i Helsinge oplevede man også kaosset.

"Først i november har vi fået vores afsluttende budgettal — altså regnskabet — for skoleåret 2018/2019. Det er også først i november, altså fire måneder inde i skoleåret, at vi får vores budget for dette år. Det vil sige, at vi er gået ind i et skoleår 2019 uden at kende vores budgetramme og uden at kende det afsluttede regnskab på det forgangne skoleår," sagde skolebestyrelsesformand Maiken Ellegaard Madsen.

Økonomiudvalget anbefaler, at man arbejder videre med en model, hvor skolerne får en ekstra bevilling på 4,1 mio. kr. i 2019. Det svarer til det samlede underskud på den specialpædagogiske ramme. Dertil kommer en merbeviling til Gilbjergskolen på 3,1 mio. kr. Det svarer til en eftergivelse af gælden for skoleåret 2018/2019.

Trods eftergivelsen og merbevillingerne står skolen dog stadig til et underskud på flere millioner kr. U

dover den økonomiske håndsrækning diskuterede udvalget for børn, familie og idræt på deres møde mandag også en ny styringsmodel for skoleområdet, der kan træde i kraft i næste skoleår. Om det arbejde siger udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V):

"Vi skal arbejde tæt sammen med skolelederne og administrationen om at finde den bedste gennemsigtige styringsmodel for skolernes økonomi," siger hun i en pressemeddelelse.

Økonomiudvalgets anbefaling behandles i byrådet den 28. januar.