Efter konkurs: Stort campingfirma er reddet

En af landets største forhandlere af campingvogne, Helsingefirmaet Bijé Fritid & Camping, som gik konkurs for 14 dage siden, er reddet.

Selskabet har haft den konservative byrådspolitiker Jesper Behrensdorff som ejer, og han skriver i en mail til Ugeposten:

”Det er en meget stor glæde for os at kunne fortælle, at nogle turbulente måneder i Bijé Fritid & Camping nu endelig er ved vejs ende – og med det bedst mulige resultat: At virksomheden er reddet og arbejdspladserne sikret.”

Det var virksomhedens hidtidige bankforbindelse, Handelsbanken, som indgav en konkursbegæring, fordi campingfirmaet skyldte omkring 20 mio. kr. Nu er Sparekassen Sjælland-Fyn i stedet blevet samarbejdspartner, fremgår det af meddelelsen, som fortsætter:

”Siden vi den 20. december meget pludseligt modtog en opsigelse og senere konkursbegæring fra vores tidligere bankforbindelse, har alle i huset knoklet for at finde en løsning. Vi har siden, vi modtog konkursdekretet fra skifteretten, forhandlet med kurator, der også har været i dialog med andre interesserede købere, men vi endte med at være højestbydende.”

”Bijé Fritid & Camping ApS er det nye selskab, som driver virksomheden videre og det er fortsat familien Behrensdorff, der er ejer af virksomheden.”

”Vi vil nu tage kontakt til alle vores kunder, som har stået i en uvis situation siden konkursdekretet blev afsagt. Vi arbejder benhårdt for, at ingen kommer i klemme. Vi siger tusind tak til alle jer, der har støttet os i denne svære tid. I har været fantastiske, og jeres reaktioner og hilsner i mails, kommentarer og med blomster har haft en kæmpestor betydning for os alle i huset.”

Ugeposten arbejder på at få en kommentar fra Jesper Behrensdorff.