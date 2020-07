I år bliver der også lejlighed til at opleve rappere, børneteatre og forfattere på den lille scene midt i haven til Det Hvide Hus i Gilleleje. Men der vil også være en række musikalske tilbud. Foto: Hans Carlsen

Det Hvide Hus klar til musikalsk havefest

Fra at være målrettet et mere modent publikum udvides paletten nu med børneteater, rap og litteratur

Ugeposten Gribskov - 12. juli 2020 kl. 13:52 Af Flemming Saugmann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At det har været tre måneder med nerverne uden på skjorten, lægger han ikke skjul på, Morten Ulrik Jørgensen. Som ankermand i det musikalske firkløver, der for tre år siden købte det Det Hvide Hus midt i Gilleleje for at omdanne det gamle fiskerhus til et kulturelt kraftcenter og forsamlingshus, vidste hans kone Inger og venneparret Elisabeth og Claus Rye Clausen fra Søborg ikke, om drømmen ville afgå ved en stille corona-død.

Men som ved åbningsdagen, Sankt Hans aften for tre år siden, kunne de fire kulturambassadører igen i år byde til en beskeden fest og båltale i den gamle have midt i byen - og forkynde, at haven kommer til at summe af musik de næste mange weekender.

"Ganske vist har vi måttet ændre programmet flere gange undervejs, men det har ikke gjort det dårligere, snarere tværtimod," siger Morten Ulrik Jørgensen og henviser til programmet for det musikalske og kulturelle overflødighedshorn her i avisen.

Mere på menukortet For nok har coronaen betydet, at der i år bliver færre mennesker ved langbordene og de små cafeborde i haven, hvor gæsteantallet er decimeret fra de ca. 200 til 125.

"Men det har ikke afholdt os fra at tænke nyt og bygge videre på at vores visioner, som hidtil har været målrettet et lidt mere modent publikum, nu bredes ud, så også rapperne, børneteatre og forfattere kommer til at underholde på den lille scene midt i haven mellem de blomstrende æbletræer og kulørte lamper."

Første litterære fremstød bliver en Karen Blixen eftermiddag søndag 16. august kl. 16, hvor skuespilleren Annethia Lilballe kommer og læser Babettes Gæstebud. Og på nyhedsfronten bliver det også premiere til komikerne Heino Hansen og Mikkel Klint Thorius fra White House Comedy Club.

Men ellers kan havens musikalske venner glæde sig til et gensyn med Jørgen de Mylius og Moonjam, ligesom den står på en Johnny Cash aften og naturligvis den lokale revykonge René Richardt, der møder op med sin ven Kim Larsen.

Kald det kærlighed Men tilbage til de fire ildsjæle, der ganske vist har arrangeret lokale festivaler et kvart århundrede i Gilleleje. Hvorfor pludselig investere sparepengene i denne gave til Gilleleje.

"Ja, hvorfor, kald det bare kærlighed, kærlighed til musikken og til byen. Og fordi der ikke er noget så livsbekræftende som at se glade mennesker omkring sig, som er taknemmelige for at få serveret kvalitet," siger Morten Ulrik Jørgensen.

"Jeg tror nemlig ikke på, at alting er lige godt og alt kun skal handle om økonomi," selv om det også er noget han har tæt inde på livet i sit daglige virke som byrådspolitiker. "Jeg har været med siden 1997 og skiftede i 2012 fra partiet Venstre til Nyt Gribskov, men også her handler det netop om at skabe rammer, der gør Gilleleje og Gribskov til et sted hvor de kulturelle tilbud er et brand, vi skal kendes for."

Det er da heller ikke noget tilfælde, at kulturudvalget, som Morten Ulrik Jørgensen er formand for, også har erhvervslivet under sin paraply.

"Skal vi løfte opgaven med at give kulturen bedre vækstvilkår i kommunen, kræver det nemlig et meget tættere samarbejde med erhvervslivet. Lige nu oplever vi, at det især er idrætten, der får en økonomisk håndsrækning fra erhvervslivet, men jeg er sikker på, at en privat investering i kulturen vil være et lige så værdifuldt brand for de gavmilde givere," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Walk the talk Og det er for netop at sætte handling bag ordene "walk the talk", at de to ægtepar helt privat har skabt denne perle midt i Gilleleje, hvor man i sommerweekenderne kan komme med sin medbragte mad og slå sig ned ved et langbord og samtidig få stillet sin musikalske og kulturelle sult, eventuelt skyllet ned med en øl, vand eller vin fra den tilhørende Bruun's Garage.

Til daglig fungerer det store fiskerhus ved Snedkeriet som et yndet Airbnb-tilbud, så der også bliver råd til at finansiere den musikalske legestue. At stedet hedder Det Hvide Hus skal man være blind for ikke at forstå, men møde Donald Trump som Airbnb-gæst vil aldrig ske, lover Morten Ulrik Jørgensen - der til gengæld hellere end gerne havde slået dørene og scenen op og fejret fælles fødselsdag 8. januar sammen med en vaskeægte amerikaner, nemlig Elvis Presley.