Den "hemmelige" vej: Cykeltur til alternative strande

Vi viser vej til en smuk cykelrute og fine badestrande, hvis de mest populære bliver overfyldt

Ugeposten Gribskov - 12. august 2020 kl. 09:13 Af Jens Erik Larsen, stifinder

På gode sommerdage kan de mest populære strande i Nordsjælland så som Tisvildeleje være overfyldt af gæster og med kaos på tilstødende veje. Prøv i stedet den fine strand ved Kaprifolievej i Holløselund, hvor man er ved at bygge en flot ny trappe, eller Heatherhill, hvor der i år er etableret sandstrand. Turen er ca. 25 km.

Spring på cyklen i Helsinge - eventuelt efter tur dertil med lokalbanen, hvor cykelmedtagning jo er gratis. Følg så den regionale cykelrute 32 (R32) nordpå ud af byen. Efter stibroen cykles langs det fremtidige boligområde Troldebakkerne, mens løvet på hvidpilene rasler over hovedet.

I Laugø ses den lille smedje ude til højre og kort efter tingstedet overfor den store takkede gård. Videre går det på dobbeltrettet cykelsti ned til Laugø Bro og op til Ørby. Kør ligeud ved stenhuggeren, og efter det gamle mejeri går R32 ind på Ørbystien, som dog i starten er en tilkørselsvej. Oppe på toppen af vejforløbet ses Vejby Kirke, der nu kan bruges som sigtepunkt. Det er i øvrigt en af de længste landsbykirker i Danmark, udbygget til dels med midler fra Sankt Helene Kildeblok.

Guldaldermalerens vej

I Vejby ledes man nu ned forbi stationen, men drej hurtigt th., stationsbygningen er i en skandaløs forfatning. Op gennem Stationsvej kan man tænke over, at her engang var en forretning i næsten hvert hus, men det er en saga blot. Hvis du vil besøge kirken, er det oppe th., hvor vi drejer tv. ad P.C. Skovgårdsvej. Vejen er opkaldt efter den berømte maler, som boede i den tidligere købmandsgård, som vi lige har passeret. Lidt efter dukker landsbyens gadekær op. Det er et udmærket sted at raste ved borde og bænke.

Fortsæt vestpå ad dobbeltrettet cykelsti frem til "Salatsvinget". Her drejes skarpt th. ad Holløselundstien, som desværre ikke er skiltet. Det er en gammel skolesti, som fører forbi Maglemosegård og op til Holløselund. Her drejes th. og kort efter nås portalen ind til Tisvildelund, som godt nok ikke ligger i Tisvilde, men der er en vis tendens heroppe til at kalde diverse i mange kilometers afstand for noget med Tisvilde. Imidlertid er det en meget interessant bebyggelse, opført i 2004 som sommerhuslandsby. Der er regler for husenes udseende, f.eks. må der kun benyttes tre farver, svenskrød, sort og beige. Fin arkitektur i forhold til mange andre "vildtvoksende" sommerhusområder.

Ny trappe til stranden

Fremme i Holløselund drejes tv. forbi fiskehuset, og ca. 500 meter længere fremme kan man svinge ned ad Kaprifolievej og cykle helt ud til skrænten, gå ned ad trappen og bade ved en fin lille strand. En ny trappe er under opførelse. Den udføres i lærketræ og bliver som en tilsvarende prisbelønnet trappe ved Solnedgangsstien.

Turen går herefter tilbage til fiskehuset og her drejes tv. ad Richard Nielsens Vej ad R47 Nordkyststien på sommerhusveje, der skifter mellem asfalt og grus. Nogle få gange er der udsigt over havet og fremme ved Strandbakkevej kan man se helt over til Kullen i Sverige. Ved Slugten drejer ruten th. ud til Benbrækkervej, som dog følges tv. på den relativt flade del.

R47 fører os snart frem til Heatherhill, hvor lyngen blomstrer nu. Det engelske navn skyldes Mr. Vincent, som ejede området og byggede en villa med dette navn. Egentlig må man ikke cykle inde i området, men hvis man holder sig på stien og tager hensyn til fodgængere, går det nok at tage cyklen med ned til lågen nær stranden. Tidligere var det en stenstrand, men nu har man ryddet et stykke, og der er livreddervagt på.

Jungleagtig sti

Videre frem skal vi ud at lege stifindere. Kør mod Rågeleje, op ad bakke og ned ad bakke, men ikke for hurtigt, for lige efter Rødkilde skal vi th. ad Gl. Strandbjergvej. Tag dig ikke af skiltet med privat vej, for det er faktisk en del af en offentlig sti, Rågemarksstien. Lidt sejt opad her.

Den smalle sti viser sig for enden af vejen, og den er så smal og jungleagtig, at man lige skal passe lidt på. Nogle veje krydses og der fortsættes th. ad Plantagevej. Vær opmærksom fremme ved Jørgensvej, hvor man skal lidt tv. og straks th.

Så kan man krydse Højbro Å på en smal bro og fortsætte ad Stokkebjergsvinget, Stokkemarksvej og Vildrosevej frem til Stokkebrovej. Her tages th. til Unnerup med gravhøj. I T-krydset efter Unnerupgaard følges Møngevej tv. og dernæst Åmosevejen th. Dette er en af flere veje i kommunen, hvor biler ikke kan køre igennem. Herved får man "gratis" asfalt til en god cykelvej. Fremme ved Ørby station kan man hoppe på toget tilbage, hvis benene er trætte og ellers fortsættes til Ørby og retur via R32. I Laugø ser man et skilt til Højbogård, hvor der er en café - åben i weekenden.

God tur!