Debat: Vild, vildere, vildest

Af Jens Andersen, Kagerup Park 7, 3200 Helsinge, bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov

Regeringen har netop bevilget mange millioner kroner til mere urørt og "vild" skov i Danmark. Det er i sig selv positivt og giver et forsigtigt håb om en politik fremadrettet, som vil tage langt større hensyn til vores pressede natur!

Når det er sagt, er der også grund til skepsis. Hvorfor nu det? For det første er det interessant at se, hvor mange gange de samme arealer kan udnævnes til natur med forskellige betegnelser. Biodiversitetsskov, urørt skov, nationalpark og nu også naturnationalpark - kært barn har som bekendt mange navne. Hvis naturgenopretning skal nytte noget i et land, hvor over 60 procent drives som landbrug, og som ligger helt i bund internationalt set mht. områder med "upasset" natur, så er det da beskæmmende, at vi tilsyneladende altid skal lave "vild natur" de steder, hvor der - trods alt - er natur og ikke i stedet inddrage nye arealer, hvor naturen får lov til selv at udvikle sig, evt. med hjælp af udsatte dyrehold. Hvorfor ikke bruge millionerne på at opkøbe arealer op til eksempelvis Gribskov, få mere natur og samtidig skabe en naturlig overgang mellem det åbne land og skoven?

For det andet er der grund til at se skeptisk på eksperimentet omkring det pågældende område i Gribskov, hvor man påtænker at-indhegne store dele og sætte tamheste ud. Der gives os bekendt ingen dokumentation for hegnenes betydning for det vilde dyrelivs trivsel i det, der nu skal kaldes naturnationalpark.

Vild og urørt skov betyder vel, at skovens vilde dyr: kronhjorte, dådyr, rådyr, sikahjorte, ræve, grævlinger, skovmårer, egern, bævere, fugle og insekter o.s.v. får bedre mulighed for at leve det vilde liv. Vild i betydningen at dyrene mere uforstyrret kan æde, vandre frit ud og ind af skoven og søge føde, som vilde dyr gør, lave huler og huller, parre sig med dyr fra andre skove for at undgå indavl osv.

Regeringen står desværre ikke alene om opfattelse af vild og urørt skov åbenbart er at lave store dele af skoven om til en hestefold med hegn om, hvor tamheste skal æde så meget af skoven som muligt til stor gene for det vilde dyreliv. Kan regeringen garantere, at eksempelvis grævlinge-og rævegrave ikke vil blive ødelagte og hjortenes frie vandringer ikke vil blive besværliggjorte? Hestefolde har vi mange af i Nordsjælland, mens store gamle sammenhængende tætte skove er en mangelvare.

Derfor opfordrer vi regeringen til i stedet for at bruge de mange millioner til at lave en bred sprøjtefri zone rundt om skoven og opkøbe arealer til ny natur, der hvor det kan lade sig gøre. Det vil gavne dyre- og plantelivet rigtig meget og gøre naturen naturligt vild. Naturen har ikke brug for hegn.