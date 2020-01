Debat: Vi vil rigtig gerne sortere affaldet

Svar på læserbrevet For dårlig affaldssortering i Gribskov, der tidligere er blevet bragt i Ugeposten.

Kære Ida-Marie Colding Olsen fra Gribskov Gymnasium,

Tak for dit spørgsmål omkring affaldshåndtering og dit engagement i miljøet. I Gribskov Kommune vil vi rigtig gerne sortere vores affald og dermed give vores bidrag til den grønne omstilling.

Kommune har indtil videre prioriteret at have to centrale indsamlingssteder/genbrugsstationer, der modtager alle typer af affald. samt en række mini-genbrugsstationer. Men vi er ved at overveje hvordan vi bedst får genanvendt endnu mere affald og om der skal sorteres mere ved hver husstand. Vi har derfor afholdt et dialogmøde med grundejerforeningerne og afventer lige nu et udspil fra regeringen omkring fremtidens affaldshåndtering.

Det er i dag muligt at aflevere både blød og hård plast på genbrugsstationerne i Højelt og Skærød, samt på flere af mini-genbrugsstationerne. Småt elektronik og batterier kan komme i klare poser og lægges på skraldespanden, skraldemanden tager dem så med, når affaldsbeholderen bliver tømt. Metal, glas, plast, papir mv. sorteres og afleveres på de centrale indsamlingssteder.

Vi valgte tidligere denne strategi, da vi har mange små veje i kommunen og mange sommerhusområder, som besværliggør tømningen. Desuden har vi vurderet, at det for mange husstande vil være vanskeligt at have flere affaldsbeholdere stående. Vi arbejder dog hele tiden på at forbedre mulighederne for at håndtere affaldet så hensigtsmæssigt som muligt og er derfor glade for dit input.