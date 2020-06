Arkivfoto

Debat: Vi skal vise samfundssind - også på sociale medier

Ugeposten Gribskov - 02. juni 2020 kl. 09:59 Af Olivia Josefine Kristensen, 3. v på Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egoistiske unger. Slap nu af. Det er bare en køretur. Bekymr jer om eksamenerne i stedet. Det er noget pjat. I skaber jer. Tag ansvar.

Hvorfor kan vi ikke ytre vores følelser, uden at diskursen i kommentarfeltet går amok? I skrivende stund er størstedelen af befolkningen formentlig bekymrede og triste over den situation, vi alle befinder os i. Den historiske nedlukning af det danske samfund som følge af Covid-19 påvirker alle; Vores hårdtarbejdende sundhedspersonale arbejder på højtryk, privatpersoner holder sig væk fra familie og venner på anden måned, virksomheder kæmper for at holde gang i økonomien, og store dele af undervisningen er rykket ind i det virtuelle klasselokale.

Dette er en situation der har stor indflydelse på os alle og vi viser samfundssind som aldrig før. Nogle af dem der bliver ramt, er de kommende studenter. Efter 3 års hårdt arbejde går vi en ukendt fejring i møde. De traditionelle rammer for vores eksamensperiode er på ingen måde som vi havde forventet. "Du skal glæde dig til at blive student! Det er bedre, end du kan forestille dig" er en sætning mange af os formentlig har hørt. Desværre ser det kritisk ud for vogntur, dimission og galla.

Det er trist. Vi mister noget, vi har set frem til. Vi er skuffede, fortvivlede og trætte. Men vi er også godt klar over, at dette ikke kun gælder os. Andre mister også til denne virus. Derfor er det essentielt at vi alle minder os selv og hinanden på, at tab ikke skal måles og vejes. Desuden er sorg - såvel som alle andre følelser - subjektivt.

Vi er bekymrede for vores studentertid, fordi vi har set frem til at fejre dét, vi har arbejdet hårdt for. Andre er bekymrede af andre grunde, fordi de også bliver påvirket personligt af Covid-19.

For nogle virker det absurd, at vi går så meget op i en køretur med fest og ballade. Måske endda unødvendigt. Andre husker selv tilbage til deres studentertid. Det er en betydningsfuld tid. Den sidste tid med gymnasievennerne, før mange går separate veje for at uddanne sig på landets universiteter eller arbejde for at kunne rejse verden rundt, når det igen er muligt.

Det er også vigtigt at understrege, at vi også er bekymrede for vores nærmeste - og alle andre sårbare i samfundet. Vores ønske om at sætte det sidste punktum i form af studentertiden er ikke ensbetydende med, at vi ikke også er dybt bekymrede for dem, der er særligt disponeret for den forfærdelige virus. Vi prioriterer ikke druk og høj musik over vores omgivelsers helbred. Tværtimod, så holder vi også afstand til hinanden under nedlukningen. Og vi anser det som sund fornuft, at vi går i 14 dages karantæne så snart festlighederne ophører. Vi ved allerede, at det ikke bliver det samme, som studenterne før os. Men vi håber, at vi stadig kan få muligheden for en fejring på så normal mulig vis under de aktuelle omstændigheder.

Dette er ikke et skriv om, at alle jer der ikke bliver studenter skal have medlidenhed med os eller være fuldt forstående for vores situation. Det er en opfordring til alle, der deltager i den offentlige debat om, at vi skal respektere hinanden og stoppe opmålingen af, hvem der har mest ret til at føle sin sorg. Der skal naturligvis være plads til uenighed. Men det kan ikke passe, at gymnasieelever skal udskældes for, at vi er kede af det med den klare besked, at alle skal ofre noget. Alle kommer formentlig til at ofre noget. Det gør det ikke mindre ærgerligt.

Samfundssind er mange ting. Blandt andet at anerkende andres tab, selvom det virker ligegyldigt. Husk nu at holde den gode tone - også selvom du er uenig.