Pressemøde efter aftale om udligningsreform i Finansministeriet. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Debat: Udligningsreform med både plusser og minusser

Ugeposten Gribskov - 23. maj 2020 kl. 15:15 Af Birgit Roswall på vegne af Venstres byrådsgruppe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov stod til at tabe -16 mio. kr. årligt med den socialdemokratiske regerings udspil. Det ville have været en budgetmæssig vanskelig situation, hvis det var blevet til virkelighed. Venstre gik ind i forhandlingerne i folketinget, og det tal er nu reduceret til -2,7 mio. kroner om året. Det er til at leve med, når den indgåede aftale samtidig betyder, at finansieringstilskuddet gøres permanent - finansieringstilskuddet, som er likviditetshjælp til kommunerne, er +10,6 mio. kr. om året. Det betyder, at Gribskov samlet tjener på reformen.

Alting er dog ikke rosenrødt, for der er andre steder, som trækker den anden vej. Der er stadig ikke en gunstig demografisk udligning, da gennemsnitslevealder trækker ned og Gribskov taber også på udlændinge-udligningen. Desuden er det ikke helt lykkes at få ændret det skæve forhold mellem by og land - og boligkriteriet er fortsat ringe for Gribskov.

Samlet set kunne det have været bedre, hvis finansieringsudvalgets modeller var blevet gennemført, men det kunne også have været meget værre, hvis det socialdemokratiske forslag var blevet til virkelighed. Nogen vil derfor være skuffet og andre lettet.

I Venstre er vi glade for, at usikkerheden om fremtidens udligning og kommunens budget nu er overstået, og at det lykkedes Venstre på Christiansborg at flytte resultatet til at være mere gunstigt for Gribskov end først frygtet.