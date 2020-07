Debat: Trafiksikkerhed og parkering i Tisvildeleje

Hvad er vigtigst: at bilerne har et sted, hvor de kan parkere, eller sikkerheden er i højsædet?

Og så mener jeg også, at rundkørslen for enden af Hovedgaden ved stranden skal genetableres, så man ikke skal ind på pladsen for at komme tilbage, når man har 'vendt stranden'.