Helt konkret vil besparelserne betyde, at der er en del elever, vi hjælper i det daglige, som vi ikke kan hjælpe lige så meget i det kommende skoleår. Dette vil betyde dårligere trivsel blandt disse elever, hvilket smitter af på de andre elever i klassen, skriver lærerne på Ramløse Skole.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Spare-konsekvenser for Ramløse Skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Spare-konsekvenser for Ramløse Skole

Ugeposten Gribskov - 11. maj 2020 kl. 08:32 Af Mira Wittrock på vegne af lærerne på Ramløse Skole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu skal der skæres på skoleområdet igen. Hvilke konsekvenser kommer det til at have?

Ramløse har været selvstændig i snart 3 år, og er inde i en rigtig god udvikling. Siden Ramløse blev selvstændig, er der fremgang at se i trivselsmålinger hos børnene, og forældretilfredsheden er også bedre.

Vi lærere er glade og stolte over skolen!

Vi mærker i år, at vi har tid til at gøre en forskel, og synes selv at vi laver en god skole i Ramløse.

Der er nu udsigt til kæmpe besparelser på alle folkeskoler i Gribskov. Ud fra de tal, som vi har set, vil disse besparelser betyde, at vi skal skære mange timer væk fra vores AKT-arbejde og fra vores undervisning i dansk som andetsprog. Med hensyn til alle vores to-lærer- og støttetimer, må vi regne med, at der ikke bliver råd til dem fremover.

Helt konkret vil det betyde, at der er en del elever, vi hjælper i det daglige, som vi ikke kan hjælpe lige så meget i det kommende skoleår. Dette vil betyde dårligere trivsel blandt disse elever, hvilket smitter af på de andre elever i klassen.

Vores bekymring er ligger også i, at vi regner med at disse nedskæringer/konsekvenser kommer til at gælde for alle kommunens skoler.

Der vil være elever i Gribskov Kommune, der uden støtte ikke længere kan rummes i folkeskolen. Det vil, over tid, føre til et merforbrug på specialrammen, som igen vil betyde flere besparelser på folkeskolerne.

Det er en kedelig nedadgående spiral...

Kvaliteten af folkeskolen kan bl.a. ses på, hvor mange der vælger privatskole. Kvaliteten af undervisningen blev dårligere efter 2013 (hvor der var en stor skjult besparelse med indførelse af skolereformen), og antallet af elever på privatskolerne steg.

Nu er folkeskolerne ved at være med igen, og flere vælger derfor folkeskolen til.

Den økonomi der lægges op til i de nye spareplaner, kommer til at ligne den økonomi vi havde efter 2013, hvor vi så et stort fravalg af folkeskolerne.

Vi tror på folkeskolen i Ramløse, og vi skal nok gøre, hvad vi kan, for fortsat at lave en god skole, men hvis tilbuddet i folkeskolen er væsentlig ringere end privatskolerne, så ved vi også, at folkeskolen bliver valgt fra.

Så hvad er det politikerne ønsker?