Solbjerg Engsø ved Kagerup med de tre øer, der er et eldorado for rugende fugle. Foto: Allan Nørregaard

Debat: Skal vi spille hasard med vores økonomi og natur for virksomheders økonomi?

Ugeposten Gribskov - 27. juni 2020 kl. 16:38 Af Jens Rane Holck, Spidskandidat, SF i Gribskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man kører igennem Kagerup for tiden, ser det ud som om nogen er ved at udbygge Motorring 5, vel og mærket lige op af beskyttet natur og Solbjerg Engsø. Virkeligheden er, at ca 240.000 kubikmeter jord, som forhåbentligt er ren, skal køres fra Hillerød til virksomheden Falkendal i Kagerup. Sådan noget sker naturligvis ikke uden kommunal godkendelse af påvirkningen på vores miljø, skulle man tro, men efter at have læst om DN's klage, så er vi i SF ikke så sikre på dette. Og naturen kommer i første række. Mit SF-hjerte er bekymret.

Skal vi spille hasard med vores miljø og natur for virksomheders økonomi? Den jord, der påføres Kagerup fra sygehuset i Hillerød, bliver lagt ud som jordforbedring, og dermed får vi ikke samme miljøpåvirkningsundersøgelse, som hvis den havde været lagt på som deponi. Derimod tyder det på, at det er væsentlig billigere for transportvirksomheden at afhænde jorden til "jordforbedrende tiltag" end til en godkendt jordmodtager, vel sagtens fordi ikke alle steder kan indrettes til jorddeponi. Men en landmand, som i fremtiden vil springe på fidusen fra Kagerup kan tage en lavere pris for at modtage den samme jord, med fed fortjeneste, bare han kalder det jordforbedring, mens det omkringliggende samfund og ikke mindst naturen ikke får chancen for at blive hørt.

Jordforbedring eller deponi er altså ikke ligegyldigt for miljøet. Hvis man bare skal gøre det til en leg om ord så kunne man sige, at det ikke er ligegyldigt om det bliver Falkendal eller rørhøgen som lever i Solbjerg Engsø, der vinder sagen om, hvorvidt Falkendal må agere losseplads for udgravningen fra supersygehuset i Hillerød. Vi ved ikke om rørhøgen i Solbjerg Engsø og alle de andre beskyttede arter og miljøer bliver påvirkede af jorddeponien. Det er fordi kommunen har accepteret at dette jorddeponi, trods dens enorme størrelse, kaldes jordforbedring, og så får vi andre ikke vurderet, hvilke konsekvenser jordpåfyldningen får, for det sårbare miljø i Solbjerg Engsø og derfra videre ud i Pøleå og Arresø.

Vi skal sikre os at vores miljøbeskyttelse er stærk nok til at beskytte os mod den enkeltes drift efter gevinst. Vi kræver rettidig omhu. SF vil kræve sådanne sager drøftet politisk fremover.