Store grupper lejer megasommerhusene til partyweekender, og det gør, at vores hyggelige Vejby Strand ikke længere er et fredeligt sted at være. Arkivfoto Foto: unknown

Debat: Skal støjen fra megasommerhuse tvinge os væk?

Ugeposten Gribskov - 18. juli 2020 kl. 09:51 Af Anne og Peter Nielsen, Polarisvej 8, Vejby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forlængelse af tidligere artikel vedr. megasommerhusene i Vejby og Tisvilde vil vi gerne tilslutte os de problemstillinger, som er rejst af Gribskov Landligger forbund.

I forbindelse med byggeriet på de udstykkede grunde gav Gribskov kommune dispensation for bebyggelsesgraden.

Så vidt vi har forstået, blev dispensationen givet på det grundlag, at det ville betyde en merindtægt for kommunen. Men det har så også betydet, at der er blevet bygget megastore sommerhuse, som rummer 16-30 personer.

Konsekvensen af dette er, at meget store grupper, bla. store ungdomsgrupper, lejer husene til partyweekender eller -uger.

Dette medfører meget store støjgener for os andre sommerhusejere i området. Vi har gennem flere dage haft festivalstemning i vores område med et helt uacceptabelt støjniveau.

Er konsekvensen af dette, at vi må søge væk fra vores huse i højsæsonen eller være nødt til at sælge? At vi må se i øjenene, at vores hyggelige Vejby strand ikke længere er et fredeligt og hyggeligt sted at være.

Vi ved godt, at Gribskov kommune fattes penge, men det virker i denne situation, som om man kun har haft overvejelser om økonomi i denne beslutning.

Måske kommunen fremover skal have med i overvejelserne også at have andre betragtninger, som i denne situation alle os sommerhusejere og fastboende, som skal leve med disse megasommerhuse og de gener, som uvilkårligt følger med disse.

Husk at bevare værdier som fred, ro og hensyn, som vi netop elsker Vejby strand for.