Debat: Skal hundeejere overtage hele området?

Ofte går hundeejere på Gilbergstien forbi og lader hundene fare op og ned af skrænten og ud på stranden ud for Kysthusene, mens de selv fortsætter oppe på stien. Kysthusene er et familie/børneferiested, hvor det helt sikkert er svært for mange at være på området, hvis de er nervøse for glade, nysgerrige, galopperende hunde.