Irene Straarup mener, at der bliver kørt for hurtigt i Hovedgaden i Tisvilde.

Debat: Skal der lig på bordet, før der sker noget?

I starten forstod man så inderlig godt behovet for at komme ud af byen, indtil det endte som en lind strøm af køretøjer i voldsom fart.

De mange bilister er åbenbart ikke klar over, at de er kørt af motorvejen og dermed ikke længere kan køre med den høje fart. Det gælder biler, motorcykler og store lastbiler.

Det må gå galt på et tidspunkt?! Skal der lig på bordet, før myndighederne gør noget?

Uden at have forstand på de dele vil jeg mene, at fotoceller stærekasser kan være en løsning? Ligesom farten skal ned på 40 kilometer i timen, som det allerede er gjort i Vejby.