"Jeg var overrasket og forarget over, hvor mange mennesker der var stimlet sammen i Kvickly", skriver Maiken Ellegaard Madsen i sit debatindlæg. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Debat: Samfundssindet der blev helt væk

Ugeposten Gribskov - 15. april 2020 kl. 09:19 Af Maiken Ellegaard Madsen, Arresøgårds Sidealle 12, 3200 Helsinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er enige om, at vi står midt i en pandemi, altså en verdensomspændende sygdoms epidemi der er dødelig. Er vi også enige om, at statsministrene og dronningen har bedt os om, at blive hjemme! Er vi enige om, at Gribskov ligger tragisk i toppen over smittede med Covid19. Er vi enige om, at vi kun skal gå ud og købe ind, når det er nødvendigt!

Det sidste var på ingen måder min oplevelse i Kvickly i Helsinge i dag.

Jeg skulle både på apoteket, hente en pakke og købe ind. Havde ventet på, at jeg kunne gøre alle tre ting på en gang for, at gå mindst muligt ud. Min søn blev og ventede i bilen, der sad han sikkert og godt.

Men jeg var overrasket, nej det er ikke rigtigt, jeg blev forarget over, hvor mange mennesker der var stimlet sammen i Kvickly. Jojo, den er vist nok den største i kongeriget, men alligevel. Der var indtil flere børnefamilier hvor far, mor og to små børn var på noget der lignede hyggenygge indkøb. Små børn der løb rundt og pillede lidt ved tingene, det gør de jo de søde væsener. Men så er det præcis nu, hvor en forælder må bliver hjemme eller i bilen med de søde unger og lader den anden part handle. Det er nu at iPaden gerne må hives frem i bilen, så de ikke bliver smittebærere med en farlig sygdom, der er langt værre end for meget skærmtid.

Ved kassen var der fint afmærkede linjer og skilleforhæng, men den unge mand bag mig i køen, fik lagt alle sine varer på båndet inden jeg var nået til at starte min nedpakning. Og damen ved båndet ved siden af, insisterede på at stå langs siden og pakke sit eget, så jeg knapt kunne pakke mine ting. Jeg var fanget og have ikke en jordisk chance for afstand. Jeg havde mest lyst til at lade mine varer ligge, råbe CORONA KUJONER, STAY THE FUCK HOME og løbe langt væk....

Livsnødvendigt indkøb. Sådan har jeg tolket det og handler KUN, når vi er ved at løbe tør for mad.

Men altså måske er der bare mig, men to liter Cocio og en pose chips til fire unge der dinglede pjattende rundt er ikke livsnødvendigt. Damen i køen til kiosken, hvor jeg skulle hente en pakke, skulle blot have tjekket sin Lottokupon, er det livsnødvendigt? Og de søde bedsteforældre der havde taget begge børnebørn med ind for at vælge en æske Lego, er det livsnødvendigt?

Og med store flasker håndsprit til salg på disken sagde kioskdamen til mig, at jeg skulle skrive under på den lille fedtede skærm og kvittere for min pakke, her måtte jeg smide min fløjlshandske og sige "det vil jeg ikke". "Jamen så kan du ikke få din pakke" og jeg måtte som en irettesat 5-årig tage mine handsker af og sætte fingeren på skærmen og med gru tænke på, hvor mange andre der havde gjort det samme dag.

Min søn havde tidligere hentet en pakke på OK tanken, hvor de præcis undlod underskrift pga smittefare, det må Kvickly gerne efterligne.

De små lokale butikker der kæmper for overlevelse, har skilte med hold afstand, linjer på gulvet, litervis af håndsprit (til kunderne, ikke til salg som i Kvickly), de lufter ud og lukker kun en eller to personer ind af gangen. Hos Landhandlen på Tinggården og hos Brød & Vin i Tisvilde, kan de finde ud af det og jeg føler mig tryg og respekteret af både medhandlende og personale.

Kvickly var en rædselsfuld oplevelse. Både fordi mine medmennesker derinde i dag, ikke forstod at holde afstand, fordi de ikke blev hjemme når indkøb ikke er nødvendigt og butikken slet ikke opfordrede nok til samfundssind. Kassedamen skulle have bedt den unge mand bag mig, om at vente og holde afstand, eller også skulle en sød og bestemt hjælpevagt have gjort det for hende, damen i kiosken skulle have fået at vide, at kunderne ikke behøver sætte fingrene på skærmen og smilende havde sagt - her er din pakke, ha' en god dag, så havde jeg kvitteret med et smil i stedet for forhøjet blodtryk.

Hvis vi Danmark skal åbne op igen efter påske, så skal vi blive væk fra Kvickly. Eller måske tage en tur derind i beskyttelsesdragt og se hvordan man IKKE skal gøre, hvis vi sammen skal bryde smittekæden og gøre ALT hvad vi kan.

Drop Lottokuponen, Cocioen og Legoæsken et par uger endnu. Det kan vi godt, det er jeg sikker på.

Men jeg melder mig nu under nemlig.com fanerne og handle ellers kun i de små lokale butikker og så må de, der har lyst til nedlukning frem til oktober, tage en tur i Kvickly og så ellers lade være med at give Søren eller Mette skylden for, at Danmark ikke åbner op lige foreløbigt.

Kvickly har fået forelagt kritikken og svarer, at Post Nord nu har ændret proceduren, så Kvicklys medarbejdere skriver under for kunden.