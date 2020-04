Debat: Ros til Kvickly

Meget hurtigt blev der sat stander med håndsprit op til kunderne. Jeg oplevede at alle butikker, hurtigt løb tør for denne vare, men Kvickly havde på kort tid igen fået håndsprit i butikken. Jeg spurgte en medarbejder, hvordan det kunne være, at Kvickly havde håndsprit, når der var udsolgt alle andre steder. Medarbejderen fortalte at Palle, direktøren af Kvickly Helsinge 2 gange selv var kørt til til en virksomhed, som producerede håndsprit.